L'Armata delle Tenebre: annunciato il gioco da tavolo ufficiale

Di Pietro Ferraro venerdì 1 giugno 2018

Dynamite Entertainment ha annunciato un nuovo gioco da tavolo ispirato alll'horror fantasy "L'Armata delle Tenebre".

Dynamite Entertainment ha annunciato un gioco da tavolo ispirato al fantasy-horror L'Armata delle Tenebre. La notizia arriva dopo la cancellazione della serie tv Ash vs Evil Dead, quindi qualsiasi progetto ufficiale legato a Evil Dead è il benvenuto. In attesa che prendano forma alcuni progetti legati al lovecraftiano universo horror creato di Sam Raimi, e Bruce Campbell rifletta bene sul suo annunciato pensionamento come Ash Williams, questo nuovo gioco da tavolo potrebbe aiutare ad ingannare l'attesa.

Evil Dead 4: Bruce Campbell approva un nuovo film, ma senza di lui Bruce Campbell ha dato la sua benedizione a nuovi film di "Evil Dead", ma senza il suo coinvolgimento.

A seguire la dichiarazione Nick Barrucci, CEO di Dynamite Entertainment.

"L'Armata delle Tenebre" è stata la prima licenza che abbiamo firmato alla Dynamite e mantiene ancora un posto speciale nel nostro cuore, quindi non potevamo pensare ad un brand migliore e più eccitante da utilizzare per il nostro primo gioco di miniature. Non vediamo l'ora di mostrare ai giocatori e ai fan horror cosa abbiamo pianificato!

In Army of Darkness: The Board Game, i giocatori assumeranno il ruolo dell'eroe improbabile Ash Williams, il dipendente S-Mart che brandisce una motosega e viaggia nel tempo. In questo gioco multiplayer, Ash e i suoi alleati guideranno un esercito di cavalieri medievali contro un'orda di semimorti posseduti meglio noti come "Deadite". Lynnvander Studios, che in precedenza ha lavorato con Dynamite sui giochi da tavolo Buffy the Vampire Slayer e Re-Animator, sta lavorando a questo nuovo progetto. Il gioco verrà fornito con minifigures molto dettagliate e altre miniature che possono essere completate con espansioni e altri accessori.

Questo nuovo gioco de "L'Armata delle Tenebre" non ha nulla a che fare con il gioco da tavolo Evil Dead 2, che è stato finanziato su Kickstarter nel 2016. I creatori di quel gioco, Space Goat, hanno acquistato una licenza ma sfortunatamente hanno finito i soldi e non sono stati in grado di soddisfare le richieste dei loro sostenitori.

Evil Dead 2: annunciato il gioco da tavolo ufficiale Il cult horror "Evil dead 2" diventa un gioco da tavolo prodotto con il supporto dei fan.

Nick Barrucci spiega che "L'Armata delle Tenebre" e "Evil Dead" sono di proprietà di studi diversi e Dynamite ha in mano la licenza del primo da diverso tempo.

Il detentore dei diritti per "L'Armata delle Tenebre" e quello che detiene quelli di "Evil Dead" non sono gli stessi e non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Il film "L'Armata delle Tenebre" è di proprietà di MGM e non sono sicuro di chi possieda il franchise "Evil Dead". Abbiamo prodotto fumetti e merchandise de "L'Armata delle Tenebre" per 14 anni. Sì, Ash è presente in entrambi, ma i detentori dei diritti sono diversi per ogni franchise, come Space Goat e Dynamite sono due società completamente diverse.

Dopo l'annuncio del ritiro definitivo di Bruce Campbell dal ruolo di Ash Williams, e alcune recenti dichiarazioni su potenziali nuove incarnazioni del franchise, il futuro di "Evil Dead" è piuttosto incerto e questo nuovo gioco da tavolo sembra essere l'unica vera certezza all'orizzonte.







Ash Williams coming to a tabletop near you https://t.co/XO3DWUFJqW https://t.co/XO3DWUFJqW

— The Compleat Strategist (@CompleatStrat) 30 maggio 2018

Fonte: Nerdist / Dynamite