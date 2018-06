Due Piccoli Italiani: trailer, foto e poster della commedia di Paolo Sassanelli

Di Pietro Ferraro lunedì 4 giugno 2018

Due Piccoli Italiani: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Paolo Sassanelli nei cinema italiani dal 14 giugno 2018.

Key Films il 14 giugno distribuisce nelle sale italiane Due Piccoli Italiani, la commedia "on the road" che segna la prima regia per il grande schermo dell'attore Paolo Sassanelli.

La trama ufficiale del film:



Il rocambolesco viaggio attraverso l’Europa di due amici un po’ naïf, Salvatore (Francesco Colella) e Felice (Paolo Sassanelli), in fuga da un paesino della Puglia, che si ritrovano catapultati a Rotterdam e poi in Islanda. Per la prima volta nella loro vita scopriranno cosa significa sentirsi vivi e felici. Attraverso qualche disavventura e con l’aiuto della generosa e stravagante Anke (Rian Gerritsen), supereranno le proprie paure e inibizioni, costruendosi una seconda possibilità che gli è sempre stata negata. Saranno travolti dalla vita, scoprendo la gioia di esistere, di provare e ricevere affetto e amore, in uno strano triangolo di relazioni tipiche di una famiglia moderna, bizzarra e rassicurante al tempo stesso.

Il cast del film include Paolo Sassanelli, Francesco Colella, Rian Gerritsen, Marit Nissen, Kenneth Herdigein, Tiziana Schiavarelli, Lia Cellamare, Mike Reus, Peter Michael Van Ijperen con la partecipazione amichevole di Dagmar Lassander e Totò Onnis.

NOTE DI REGIA

Il tema del film indaga, attraverso due personaggi borderline, i disagi e le difficoltà del vivere questo momento storico. La passiva accettazione iniziale dei due protagonisti di un’esistenza priva di stimoli ed emozioni, echeggia la deriva in cui spesso tutti noi rischiamo di essere trascinati. Il viaggio che i due protagonisti intraprendono rappresenta la necessità di reagire alle difficoltà, aprendo la porta e uscendo di casa alla ricerca della felicità. Le scoperte di situazioni, realtà e persone inaspettate che li travolgono e insegnano loro il senso della vita, dell’amore, della gioia, dell’emozione. E se accade a loro, così naif e improvvisati, inesperti della vita, può accadere a chiunque, purché si trovi il coraggio di andare incontro alle occasioni che la vita offre.