Wonder Woman 2: un banner ufficiale conferma l'ambientazione del film?

Di Pietro Ferraro sabato 2 giugno 2018

Un banner condiviso su Facebook rivela logo e ambientazione anni '80 di "Wonder Woman 2"?

Geoff Johns ha condiviso su Facebook un banner che potrebbe al contempo rivelare un logo ufficiale e confermare l'ambientazione temporale di Wonder Woman 2. Johns l'uomo dietro ad alcuni dei fumetti più popolari e acclamati della DC degli ultimi dieci anni, è anche colui che supervisiona per Warner Bros. l'intero "Universo Esteso" dei film DC e naturalmente è fortemente coinvolto con "Wonder Woman 2".

La pagina Facebook di Geoff Johns ha recentemente condiviso un banner in una che legge "WW84". Quella "WW" senza dubbio significa Wonder Woman e l'84 è probabilmente un indizio sul sequel in arrivo. Sappiamo da tempo che il film si svolgerà durante l'era della Guerra Fredda negli anni '80, ma ora sembra che vedremo Gal Gadot come Diana Prince nel 1984.

"Wonder Woman 2" non ha ancora un titolo ufficiale, ma sappiamo che l'antagonista principale sarà Cheetah, che verrà interpretata da Kristen Wiig e sappiamo che Chris Pine tornerà come Steve Trevor.

Patty Jenkins, che ha diretto il primo film con grande successo, sia di critica che d'incassi (per un totale di 821 milioni di dollari in tutto il mondo) torna al timone. Jenkins ha anche collaborato alla sceneggiatura con Geoff Johns e Dave Callaham.

Il sito Screen Rant a luglio dello scorso anno aveva riportato un apotenziale ambientazione anni '80 per Wonder Woman 2, timeline successivamente accennata anche dalla regista Patty Jenkins.

Altri progetti DC in arrivo sono l'Aquaman con Jason Momoa in uscita a dicembre e lo Shazam! con Zachary levi in arrivo ad aprile 2019.

Fonte: Screen Rant