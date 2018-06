Black Cat e Silver Sable, la Sony cancella lo spin-off di Spider-Man

Di Federico Boni sabato 2 giugno 2018

Non uscirà più nel 2019 Black Cat e Silver Sable. Forse non uscirà mai.

Annunciato in sala per l'8 febbraio 2019, Black Cat e Silver Sable, spin-off di Spider-Man, è scomparso dal calendario Sony Pictures. Parola di Deadline.

In cabina di regia si era seduta Gina Prince-Bythewood, regista de La vita segreta delle api e Beyond the Lights - Trova la tua voce, che aveva anche lavorato alla prima bozza di sceneggiatura. Quelle successive erano state firmate da Chris Yost e Lisa Joy-Nolan. Matt Tolmach e Amy Pascal avrebbero dovuto produrre il tutto. Non è chiaro se il film sia finito in 'pausa', oppure se sia stato del tutto cestinato. Venom, primo spin-off dell'Uomo ragno, uscirà in sala nel mese di ottobre.

Creata da Tom DeFalco e Ron Frenz, Silver Sable ha fatto il suo debutto a fumetti nel 1985, con The Amazing Spider-Man #265. Proveniente dall'immaginaria Symkaria, nazione europea, Sable è una mercenaria sapientemente addestrata. Creata da Marv Wolfman e Keith Pollard nel 1979, Black Cat è invece un'esperta ladra che ha la capacità di manipolare le probabilità, alimentando sfortuna nei confronti di chi la circonda.

Fonte: Comingsoon.net