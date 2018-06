Solo: A Star Wars Story - nuova action figure "Hot Toys" di Han Solo Mudtrooper

Di Pietro Ferraro domenica 3 giugno 2018

Dallo spin-off Solo: A Star Wars Story una nuova action-doll di Hot Toys ispirata allo Han Solo "Mudtrooper".

E' veramente un peccato che Solo: A Star Wars Story abbia deluso al box-office, poiché lo spin-off di Ron Howard si è rivelato uno dei film più divertenti della saga, capace di ricreare nostalgiche suggestioni per i fan della Trilogia originale, ma forse un tantino troppo "retrò" per i fan più giovani e per coloro che hanno apprezzato la controversa e patinata Trilogia prequel.

Dopo avervi proposto una prima spettacolare action-doll che Hot Toys ha dedicato al giovane Han Solo di Alden Ehrenreich eccone una seconda che propone lo Han Solo dello spin-off stavolta in versione "Mudtropper".

Nello spin-off "Solo" abbiamo appreso la storia di origine di Han Solo che dopo una rocambolesca fuga da Corellia si arruola nell'esercito dell'Impero e si ritrova al fianco della fanteria come caporale della 224ª Divisione Corazzata Imperiale, noti come Mudtroopers, con armatura parziale, potenziata con equipaggiamento respiratorio e tute sigillate per combattere ambienti malsani come quello del pianeta Mimban.

La nuova figure in scala 1/6 di Alden Ehrenreich come Han Solo (Altezza circa 31 cm per oltre 30 punti di articolazione) dispone di un nuovo elmetto Mudtrooper indossabile con occhiali rimovibili e maschera per il viso, una replica dettagliata e impressionante dell'armatura imperiale completa di mantella, un fucile blaster, un set di 6 mani intercambiabili e un supporto per figure dal design speciale, con logo Star Wars e targhetta con caratteri grafici.