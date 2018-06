Malati di Sesso: trailer, foto e poster della commedia con Fabio Troiano e Gaia Bermani Amaral

Il 7 giugno arriva nelle sale la commedia Malati di sesso di Claudio Cicconetti, un'avventura "romanticomica" in bilico tra umanità e ironia. Il ritratto candido e irriverente di una generazione e dei suoi "amori difficili" con protagonisti Francesco Apolloni, Gaia Bermani Amaral, Elettra Capuano e Fabio Troiano.

Il film, tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso Francesco Apolloni e da Manuela Jael Procaccia, esplora l’universo delle relazioni uomo-donna attraverso le psicosi, le ossessioni, le fragilità e le paure che rendono l’amore quel sentimento complesso e vulnerabile al quale nessuno può rinunciare.

In un'intervista (via TGcom24) Gaia Bermani Amaral ha parlato del film e del suo personaggio "Giovanna":

Interpreto Giovanna, che è una life coach, sex addicted. Ha questa problematica di avere sempre molte relazioni e non riesce mai a innamorarsi. E' il suo cruccio, così va in analisi per risolvere il problema e lì incontrerà Giacomo (Francesco Apolloni, ndr) che ha il suo stesso problema... il film si trasforma in una sorta di road movie, con i protagonisti che partono in viaggio... E' una commedia romantica.