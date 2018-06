Rabbia Furiosa - Er Canaro: trailer e poster del thriller di Sergio Stivaletti

Di Pietro Ferraro lunedì 4 giugno 2018

Rabbia Furiosa - Er Canaro: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Sergio Stivaletti nei cinema italiani dal 7 giugno 2018.

Dopo il Dogman di Matteo Garrone, presentato all'ultimo Festival di Cannes, il 7 giugno arriva nelle sale italiane Rabbia Furiosa - Er Canaro, il thriller diretto dal regista e mago degli effetti speciali Sergio Stivaletti ispirato all'efferato caso di cronaca nera del "canaro della magliana".





Fabio uscito di galera, dopo aver scontato una pena di otto mesi, tenta di ritornare alla normalità riaprendo la sua attività di tolettatore di cani. Tutto sembra andare per il meglio, ma l'ambigua amicizia tra lui e Claudio, un'ex pugile, fatta di prepotenze e umiliazioni porterà il protagonista ad un crescendo di odio e rancore nei suoi confronti. La rabbia e la furia di Fabio, lo porteranno a compiere una terribile vendetta...

Protagonisti del film Riccardo De Filippis (Un Natale stupefacente) noto per il ruolo di "Scrocchiazeppi" nella serie tv Romanzo Criminale, Virgilio Olivari (Bloodline, Ris 4 – Delitti imperfetti) e Romina Mondello (Palermo Milano solo andata, To the Wonder). Il cast è completato da Rosario Petix (Nero Infinito, Un Natale coi fiocchi), Romualdo Klos (Noi credevamo, Il Restauratore), Eugen Neagu e l'esordiente Eleonora Gentileschi.

"Rabbia Furiosa" scritto da Sergio Stivaletti, Antonio Tentori e Antonio Lusci si ispira a una storia realmente accaduta, quella del "canaro della magliana", un fatto di cronaca efferato e brutale che insanguinò le cronache romane della seconda metà degli anni Ottanta. I nomi e le situazioni, ambientate ai giorni nostri, sono stati cambiati dagli autori poiché gli unici veri protagonisti rimangono le brutalità dell’animo umano, presenti sia in chi sceglie di essere carnefice ma anche in colui che si sottomette al ruolo di vittima e di come, a volte, questi ruoli possano inaspettatamente ribaltarsi. Sono giochi di potere, tentativi di affermare la propria personalità adoperando i più bassi istinti dell’uomo. Questa è una lotta per la sopravvivenza, che si combatte ogni giorno nei rioni più degradati di una metropoli dai ritmi asfissianti.