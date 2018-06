Widows - Eredità Criminale: trailer italiano del dramma "crime" di Steve McQueen

Di Pietro Ferraro lunedì 4 giugno 2018

Widows: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Steve McQueen nei cinema italiani da novembre 2018.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Widows - Eredità Criminale, il nuovo film del regista premio Oscar Steve McQueen (12 anni schiavo) interpretato da Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Ervio nei panni di vedove di criminali che uniscono le forze per organizzare una rapina e pagare i debiti dei loro defunti mariti.

Il cast stellare di "Widows" è completatato da Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Garret Dillahunt, Carrie Coon, Jacki Weaver, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo con Robert Duvall e Liam Neeson. Il film è un adattamento per il grande schermo dell'omonima serie tv crime britannica e si concentra su "quattro donne senza nulla in comune tranne un debito lasciato dalle attività criminali dei loro mariti morti, che prendono il destino nelle loro mani e complottano per forgiare un futuro alle loro condizioni".

McQueen ha scritto la sceneggiatura con Gillian Flynn, autrice del romanzo "L'amore bugiardo - Gone Girl". Questa è la seconda sceneggiatura di Flynn, che ha anche adattato "L'amore Bugiardo" per il regista David Fincher.

"Widows" riunisce McQueen con lo studio New Regency che ha finanziato 12 Anni Schiavo. "Steve era interessato a fare la sua versione di un gangster-movie", ha detto il presidente e amministratore delegato di New Regency, Brad Weston. "E' stato bello per lui mettere insieme un gangster-movie contemporaneo, duro, con una base molto forte e con quattro personaggi femminili forti. Ci è piaciuto molto, perché è Steve. Lui vede le cose in modo diverso". Weston ha aggiunto: "Questo progetto gli dà il punto di partenza commerciale, ma poi gli permette di trasformarlo in un film di Steve McQueen".





