La Rivincita delle Bionde 3, MGM vicina ad un accordo con Reese Witherspoon

Di Federico Boni lunedì 4 giugno 2018

17 anni dopo il primo capitolo, Reese Witherspoon sarà nuovamente Elle Woods.

15 anni dopo il secondo ed ultimo capitolo, Reese Witherspoon ritroverà gli abiti di Elle Woods ne La Rivincita delle Bionde 3. Deadline parla di accordo ormai quasi fatto tra la MGM e l'attrice, di nuovo mattatrice.

Kirsten "Kiwi" Smith e Karen McCullah, già sceneggiatrici del primo capitolo, torneranno ad occuparsi dello script, con Marc Platt e la stessa Witherspoon, attraverso la sua Hello Sunshine, in cabina produttiva. Tutto tace, per ora, sul nome del regista. Fu Robert Luketic a dirigere Legally Blonde, nel 2001, con 141,774,679 dollari incassati in tutto il mondo dopo esserne costati 14.

Meno fortuna ebbe il sequel, uscito nel 2003, con 124 milioni di dollari incassati dopo esserne costati ben 45. La Witherspoon deve tutto o quasi al successo travolgente de La Rivincita delle Bionde, arrivato nel 2001 e quattro anni dopo impreziosito dall'Oscar vinto come miglior attrice grazie a Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line.