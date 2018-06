Brian De Palma, arriva un horror ispirato allo 'scandalo' Harvey Weinstein

Di Federico Boni lunedì 4 giugno 2018

Brian De Palma ispirato da Harvey Weinstein per un nuovo film.

77enne leggenda di Hollywood, Brian De Palma è al lavoro su un horror ispirato allo scandalo che ha travolto il potentissimo Harvey Weinstein. A rivelare il progetto lo stesso regista di Scarface, dalle pagine della rivista Le Parisien,.

"Il mio personaggio non si chiamerà Harvey Weinstein, ma sarà un film horror, con un predatore sessuale e si svolgerà all'interno dell'industria cinematografica".

Nel passato cinematografico di De Palma si ricordano classici dell'orrore/suspense come Carrie, Vestito per Uccidere, Le due sorelle e Blow Out, mentre Domino con Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce, già girato e montato, non ha ancora trovato un distributore. All'inizio della scorsa settimana, Weinstein è stato incriminato con l'accusa di stupro da parte di gran giurì di Manhattan.

Fonte: HollywoodReporter