The LEGO Movie 2: primo poster ufficiale e annuncio trailer

Di Pietro Ferraro martedì 5 giugno 2018

The LEGO Movie 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione di Rob Schrab nei cinema americani dall'8 febbraio 2019.

Un primo poster ufficiale per The LEGO Movie 2: The Second Part è stato pubblicato online, con l'annuncio che il primo trailer del film è in arrivo per oggi martedì 5 giugno.

A quattro anni dall'uscita dell'originale The Lego Movie, l'annunciato e rinviato sequel è finalmente in arrivo. Dal suo debutto nel 2014 "The LEGO Movie" ha generato due spin-off, LEGO Batman - Il film e LEGO Ninjago - Il film che hanno creato una sorta di "Universo Cinematografico LEGO", con LEGO Batman - Il film che si svolge dopo gli eventi di The LEGO Movie.

Il poster suggerisce una tematica fantascientifica per il sequel con la tagline "Noi veniamo in pace" che richiama una potenziale invasione aliena e quella che appare come una tuta spaziale. Sul riflesso del casco della tuta di questo potenziale alieno si possono scorgere Benny l'astronauta munito di un braccio robotico, Wyldstyle che indossa occhiali protettivi e sciarpa, un Batman equipaggiato con un mantello "modificato" piuttosto vistoso, e un minaccioso Unikitty bardato come in un film di Mad Max. Sullo sfondo dietro i personaggi si può vedere la Statua della Libertà distrutta, immagine di stampo post-apocalittico ormai iconica e utilizzata nel classico Il pianeta delle scimmie.

Per quanto riguarda il potenziale alieno alcuni fan online hanno notato che non ha l'aspetto tipico di una minifigure LEGO, ma sembra più simile ad una minifigure di "Mega Bloks", che è il principale concorrente di LEGO.

The LEGO Movie 2 diretto da Rob Schrab e scritto da Jared Stern, Michelle Morgan, Phil Lord e Chris Miller esce nelle sale l'8 febbraio 2019.

Fonte: ScreenRant / Twitter