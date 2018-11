The LEGO Movie 2: nuovo trailer italiano e locandine ufficiali

Di Pietro Ferraro martedì 20 novembre 2018

The LEGO Movie 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione di Mike Mitchell e Trisha Gum nei cinema italiani dal 21 febbraio 2019.

Il 21 febbraio 2019 arriva nei cinema italiani The LEGO Movie 2 - Una Nuova Avventura, il asequel che vede Emmet avventurarsi in un altro universo.

"The LEGO Movie 2" riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura d’azione per salvare la loro amata città. Dopo cinque anni di vita meravigliosa, ora gli abitanti della cittadina devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i LEGO DUPLO, degli invasori venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire. La battaglia per sconfiggerli e riportare l'armonia nell'universo LEGO condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una strana galassia in cui tutto è un musical. Saranno messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le abilità dei MastriCostruttori, e si scoprirà quanto siano davvero speciali.

Il cast vocale originale è lo stesso del primo film, con Chris Pratt nei panni di Emmet, Elizabeth Banks in quelli di Lucy (aka Wyldstyle), Will Arnett nei panni di LEGO Batman, Nick Offerman nel ruolo di Metal Beard, Alison Brie in quello di Unikitty e Charlie Day nel ruolo di Benny. A loro si aggiungono Tiffany Haddish, Stephanie Beatriz e Arturo Castro, rispettivamente i nuovi personaggi Queen WatevraWa’ Nabi, Sweet Mayhem e Ice Cream Cone.

"The LEGO® Movie 2" è diretto da Mike Mitchell (“Shrek e vissero felici e contenti”, “Trolls”, “Sky High - Scuola di superpoteri”), e prodotto da Dan Lin, Phil Lord, Christopher Miller e Roy Lee, la squadra creativa della saga LEGO che ha debuttato nel 2014 con “The LEGO Movie”. La sceneggiatura è di Phil Lord, Christopher Miller e Matthew Fogel, da una storia di Phil Lord e Christopher Miller, basata sui mattoncini gioco LEGO.

The LEGO Movie 2: primo teaser trailer italiano

Warner Bros. ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di The LEGO Movie 2, filmato che conferma l'ambientazione post-apocalittica accennata nel primo poster.

Dopo un incipit che ci porta in un mondo LEGO in stile "Mad Max", ritroviamo la cricca di The Lego Movie con Emmett, Wyldstyle, UniKitty, Batman e Benny l'astronauta alle prese con un alieno in visita che rapirà gli amici di Emmett, costringendo "Lo Speciale" ad intraprendere una missione di salvataggio nello spazio profondo.

Il film è un sequel di The Lego Movie e quarto film della serie che include gli spin-off del primo film, LEGO Batman - Il film e LEGO Ninjago - Il film entrambi usciti nel 2017.

The LEGO Movie 2 è co-diretto da Mike Mitchell e Trisha Gum, con Phil Lord e Christopher Miller, scrittori e registi del primo film, di ritorno come produttori e co-autori.

The LEGO Movie 2: primo poster ufficiale e annuncio trailer

Un primo poster ufficiale per The LEGO Movie 2: The Second Part è stato pubblicato online, con l'annuncio che il primo trailer del film è in arrivo per oggi martedì 5 giugno.

A quattro anni dall'uscita dell'originale The Lego Movie, l'annunciato e rinviato sequel è finalmente in arrivo. Dal suo debutto nel 2014 "The LEGO Movie" ha generato due spin-off, LEGO Batman - Il film e LEGO Ninjago - Il film che hanno creato una sorta di "Universo Cinematografico LEGO", con LEGO Batman - Il film che si svolge dopo gli eventi di The LEGO Movie.

Il poster suggerisce una tematica fantascientifica per il sequel con la tagline "Siamo venuti in pace" che richiama una potenziale invasione aliena e quella che appare come una tuta spaziale. Sul riflesso del casco della tuta di questo potenziale alieno si possono scorgere Benny l'astronauta munito di un braccio robotico, Wyldstyle che indossa occhiali protettivi e sciarpa, un Batman equipaggiato con un mantello "modificato" piuttosto vistoso, e un minaccioso Unikitty bardato come in un film di Mad Max. Sullo sfondo dietro i personaggi si può vedere la Statua della Libertà distrutta, immagine di stampo post-apocalittico ormai iconica e utilizzata nel classico Il pianeta delle scimmie.

Per quanto riguarda il potenziale alieno alcuni fan online hanno notato che non ha l'aspetto tipico di una minifigure LEGO, ma sembra più simile ad una minifigure di "Mega Bloks", che è il principale concorrente di LEGO.

The LEGO Movie 2 diretto da Mike Mitchell e Trisha Gum e scritto da Jared Stern, Michelle Morgan, Phil Lord e Chris Miller esce nelle sale l'8 febbraio 2019.

Fonte: ScreenRant / Twitter