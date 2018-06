Jackass 5 è 'possibile', parola di Johnny Knoxville

Otto anni fa Jackass 3D sbancava i botteghini di tutto il mondo, con 171,685,792 dollari incassati dopo esserne costati appena 20, ma il franchise è tutt'altro che morto. Parola di Johnny Knoxville, suo assoluto protagonista, che ha rilanciato l'idea di un quinto capitolo della saga dalle pagine di Entertainment Weekly.

"È possibile, certo". "Non è che stiamo dicendo di no. Se ne facessimo un altro, dovremmo introdurre alcuni nuovi ragazzi più giovani, solo per portare un po' di sangue fresco. Ma è possibile."