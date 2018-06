La corsa più pazza d'America, Doug Liman per il remake

Di Federico Boni martedì 5 giugno 2018

Il regista di The Edge of Tomorrow per il remake di The Cannonball Run.

Se ne parla da qualche anno ma forse ora ci siamo. Sarà Doug Liman, regista di Edge of Tomorrow e Mr. and Mrs. Smith, a dirigere il remake di The Cannonball Run, film del 1981 arrivato in Italia con il titolo La corsa più pazza d'America. Parola dell'Hollywood Reporter.

La pellicola originale vedeva Hal Needham alla regia e un clamoroso cast di all star composto da Burt Reynolds, Roger Moore, Farah Fawcett, Dean Martin, Dom DeLuise e un giovane Jackie Chan. Thomas Lennon e Ben Garant hanno scritto la sceneggiatura del remake, con Rawson Marshall Thurber, regista apparentemente designato lo scorso anno, ormai concentrato su Red Notice, action con Dwayne Johnson.

Liman è attualmente al lavoro sull'atteso adattamento di Chaos Walking, romanzo young adult di Patrick Ness che avrà come protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley. Il film del 1981 ruotava attorno ad una folle corsa d'auto da New York a Los Angeles, senza limiti di velocità e soprattutto senza regole. Nel 1984 il sequel, La corsa più pazza d'America n. 2, sempre diretto da Hal Needham, con Speed Zone a chiudere la trilogia nel 1986.