Willy Wonka, in lizza Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller

Di Federico Boni martedì 5 giugno 2018

Willy Wonka torna al cinema partendo dalle 'origini' del personaggio.

Quattro mesi dopo aver ingaggiato Paul King per dirigere un nuovo film dedicato a Willy Wonka, la Warner Bros. avrebbe stilato una shortlist per il ruolo da protagonista che comprenderebbe Ryan Gosling, Donald Glover ed Ezra Miller. Parola di Collider.

Prodotto da David Heyman, il film vede Simon Rich (Man Seeking Woman) allo script e si dice possa essere un prequel che esplorerà le origini di Wonka, ovvero come ha accumulato la sua ingente fortuna e sopratutto come e quando ha conosciuto i mitici Umpa Lumpa.

Miller, co-protagonista di Animali Fantastici e volto DC grazie a Flash è già un 'personaggio' Warner, così come lo è Gosling, visto non solo in Blade Runner 2049 ma anche in Crazy, Stupid Love, The Nice Guys e Gangster Squad. Glover è invece la carta jolly, dopo il boom di Atlanta e il ruolo tutt'altro che secondario in Solo: A Star Wars Story. Rumor alla mano, l'attore vorrebbe proprio diventare Wonka, in passato interpretato al cinema da Gene Wilder e Johnny Depp. Se così fosse, sarebbe il primo Willy di colore.

I rappresentanti di Warner Bros., Miller e Glover non hanno voluto replicare al sito Collider, cosa alquanto comprensibile dal momento che siamo solo all'inizio del processo di casting. Heyman, inoltre, è attualmente impegnato nella produzione del prossimo atteso film di Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood.