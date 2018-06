Doom: nuove foto dal set del remake di Tony Giglio

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 giugno 2018

Doom: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake di Tony Giglio con Amy Manson, Nina Bergman e Louis Mandylor.

Per i fan che sono rimasti un po' delusi nell'apprendere che il remake Doom sarà un "direct-to-video", alcune nuove foto dal set potrebbero lenire un po' la delusione poiché il formato "unrated" permetterà di riportare su schermo il "bagno di sangue" che ha contraddistinto la serie di videogiochi originale.

"Doom" è uno degli sparatutto in prima persona più iconici di tutti i tempi, e per molti resta una pietra miliare del genere. Purtroppo il primo adattamento cinematografico che vedeva protagonista The Rock è stato una enorme delusione per i fan nonché un flop d'incassi. Cercando di trarre insegnamenteo dagli errori del passato questo nuovo adattamento cancellerà gli eventi del film iniziale puntando ad un adattamento più fedele all'amato videogioco.

Tony Giglio (Chaos, S.W.A.T. - Sotto assedio) ha diretto il remake di "Doom" e ora che la produzione si è ufficialmente conclusa, il regista ha utilizzato Twitter per condividere alcune immagini dal set.

Oltre alla nuova serie di foto condivise dal regista, c'è anche una nuova immagine della protagonista Amy Manson che ha condiviso sul suo account Instagram, si tratta di una sua foto in uniforme mentre imbraccia un fucile blaster. Il cast del nuovo Doom include anche la Nina Bergman di Sharknado, Louis Mandylor, Dominic Mafham, Luke Allen-Gale, Arkie Reece e Jemma Moore.

