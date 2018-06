Terminator 6: prima foto della Sarah Connor di Linda Hamilton

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 giugno 2018

Linda Hamilton sfoggia il suo nuovo look per il sequel "Terminator 6" di Tim Miller.

Linda Hamilton tornera nei panni di Sarah Connor in Terminator 6, sequel in fase di pre-produzione. il film ha cambiato i piani delle riprese che dovevano iniziare questa estate, ma sono slittate a data da destinarsi. Nel frattempo gli attori si erano preparati al via alle riprese, Linda Hamilton inclusa, come mostra una foto che che ritrae il nuovo look che l'attrice sfoggerà nel film.

Terminator 6: logo e titolo ufficiale dal CinemaCon 2018 Il sesto film di Terminator riunirà Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger - Al cinema dal 22 novembre 2019

l'immagine è stata postata dai fan di Linda Hamilton e mostra la star di Terminator e Terminator 2: Il Giorno del Giudizio. Il personaggio di Sarah Connor è stato recentemente ripreso da Emilia Clarke in Terminator: Genisys film che purtroppo non è stato all'altezza delle aspettative.

"Terminator 6" oltre all'originale Sarah Connor, vedrà anche il ritorno di Arnold Schwarzenegger che riprenderà nuovamente il ruolo dell'iconico T-800. Schwarzenegger è stato recentemente sottoposto as ad un intervento chirurgico al cuore, ma si sta riprendendo in fretta e con il rinvio delle riprese dovrebbe essere in perfetta forma per quando sarà dato il primo ciak. Paramount nel frattempo ha posticipato la data di uscita di "Terminator 6" da luglio 2019 a novembre 2019 poco dopo la notizia dell'intervento subito da Schwarzenegger, ma lo studio sostiene che le due cose non sono correlate e che questo slittamento della data di uscita ha altre motivazioni.

Il cast di "Terminator 6" include anche Gabriel Luna, il Ghost Rider della serie tv Agents of S.H.I.E.L.D. sarà il nuovo Terminator, Natalia Reyes (Lady, La Vendedora de Rosa), Diego Boneta (Scream Queens) e Mackenzie Davis (Blade Runner 2049). Alla regia ci sarà Tim Miller (Deadpool) con James Cameron pesantemente coinvolto come produttore, il regista non è stato in grado di dirigere il nuovo Terminator a causa dei suoi impegni con i sequel di Avatar.







First look at Linda Hamilton a.k.a. Sarah Connor in Terminator 6 via: https://t.co/kZzvy27SNK pic.twitter.com/vGithrRHc2

— yoodadude (@yoodadude) 5 giugno 2018

Fonte: Facebook