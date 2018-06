Billie Holiday, Lee Daniels alla regia del biopic

Di Federico Boni mercoledì 6 giugno 2018

Lee Daniels riporta al cinema la travagliata vita di Billie Holiday.

La leggendaria Billie Holiday, considerata una delle più grandi cantanti di tutti i tempi nei generi jazz e blues, arriverà al cinema con un biopic diretto da Lee Daniels, regista di Precious e The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca.

Daniels, secondo quanto riportato da Variety, è in trattative per dirigere Billie, film sceneggiato dal premio Pulitzer Susan Lori-Parks, con Joe Roth e Jeff Kirshenbaum produttori. Per il ruolo principale Andra Day, cantante, sarebbe in pole position, con al suo fianco Lakeith Stanfield.

La vita della Holiday è già diventata lungometraggio nel 1972 con La signora del blues, film interpretato da Diana Ross e Billy Dee Williams. Un'esistenza drammatica e travagliata, quella di Billie, passata tra bordelli e night di Harlem prima di arrivare al successo della Carnegie Hall e alla precoce morte causata dall'abuso di alcool e droghe.

Fonte: HollywoodReporter