Operation Finale: trailer del film di Chris Weitz con Oscar Isaac e Ben Kingsley

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 giugno 2018

Operation Finale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Chris Weitz nei cinema americani dal 14 settembre 2018.

MGM ha reso disponibile un primo trailer di Operation Finale, dramma che segue la missione segreta nel 1960 del leggendario agente del Mossad Peter Malkin mentre si infiltra in Argentina e cattura Adolf Eichmann, l'ufficiale nazista che ha ideato la logistica dei trasporti che ha portato alla morte milioni di ebrei nei campi di concentramento.

Il cast comprende Oscar Isaac, Ben Kingsley, Lior Raz, Melanie Laurent, Nick Kroll, Joe Alwyn, Haley Lu Richardson, Michael Aronov, Ohad Knoller, Greg Hill, Torben Liebrecht, Mike Hernandez, Greta Scacchi e Pepe Rapazote.

"Operation Finale" è diretto da Chris Weitz i cui crediti precedenti includono la commedia romantica About a Boy - Un ragazzo con Hugh Grant, il fantasy La bussola d'oro con Nicole Kidman e New Moon secondo capitolo cinematografico della saga di Twilight. Weitz torna dietro la macchina da presa a sette anni da Per una vita migliore, dramma che ha fruttato all'attore Demián Bichir una nomination all'Oscar.

La sceneggiatura di "Operation Finale" proviene dall'esordiente Matthew Orton che ha anche scritto il prossimo film di Ridley Scott, Battle of Britain. MGM distribuirà "Operation Finale" negli States il 14 settembre 2018.