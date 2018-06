Top Gun 2: confermato il ritorno dell'Iceman di Val Kilmer

Di Pietro Ferraro giovedì 7 giugno 2018

Val Kilmer confermato nel ruolo di "Iceman" nel sequel "Top Gun 2: Maverick".

E' arrivata la conferma che Val Kilmer tornerà con Tom Cruise in Top Gun 2, che ha recentemente dato il via alle riprese. Kilmer riprenderà il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky, il pilota di caccia rivale di Maverick nel Top Gun originale.

Top Gun 2: via alle riprese e prima immagine ufficiale con Tom Cruise Tom Cruise torna nei panni di Maverick nel sequel "Top Gun 2" nei cinema dal 12 luglio 2019.

La presenza di Kilmer in questo sequel era stata accennata per la prima volta nel 2015, nelle primissime fasi di sviluppo del progetto, all'epoca si riportava che a Kilmer era stato offerto un ruolo nel film e che l'attore aveva accettato senza neanche leggere la sceneggiatura. All'epoca "Top Gun 2" era un progetto molto diverso e nel corso della lunga fase di sviluppo ha attraversato molte versioni. Kilmer l'anno scorso è tornato a parlare sui social media di una sua eventuale partecipazione al sequel. Sebbene questo nuovo aggiornamento non sia stato ancora confermato dalla Paramount, oltre alla fonte affidabile (The Wrap), ci sono anche "avvistamenti" di Kilmer presso l'hotel di San Diego che ospita la troupe del film.

Non ci sono dettagli ufficiali sulla trama del sequel il cui titolo ufficiale è Top Gun 2: Maverick, quello che sappiamo è che il film avrà a che fare con la tecnologia dei droni e con i piloti, come Iceman e Maverick, che stanno diventando obsoleti in un mondo tecnologicamente avanzato. Il personaggio di Tom Cruise fungerà da mentore per una nuova generazione di piloti da combattimento.

Alla regia del sequel c'è Joseph Kosinski che torna a collaborare con Tom Cruise dopo Oblivion, il regista ha anche diretto per Disney il notevole sequel Tron: Legacy. La sceneggiatura di "Top Gun 2" proviene da Eric Warren Singer, Peter Craig e Justin Marks. Non ci sono altri casting annunciati a parte quelli di Cruise e Kilmer.

Altro gradito ritorno per "Top Gun 2" è quello del compositore Kenny Loggins che registrerà una nuova versione della hit "Danger Zone" per la colonna sonora con un artista non ancora annunciato.

"Top Gun 2: Maverick" è previsto nei cinema per il 12 luglio 2019.

Fonte: The Wrap