First Man: prime immagini ufficiali di Ryan Gosling nel biopic su Neil Armstrong

Di Pietro Ferraro giovedì 7 giugno 2018

First Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Damien Chazelle nei cinema americani dal 12 ottobre 2018.

Sono approdate online le prime immagini ufficiali di Ryan Gosling nel biopic First Man del regista Damien Chazelle (Whiplash). Questo film biografico sull'astronauta Neil Armstrong segna una reunion per Chazelle e Gosling dopo l'acclamato La La Land che è valso a Chazelle un Oscar per la migliore regia. C'è grande attesa intorno a First Man e un hype in crescendo per un primo trailer che dovrebbe arrivare a breve.

People ha pubblicato quattro immagini di First Man tutte incentrate sull'Armstrong di Gosling. Le immagini includono un primo piano di Gosling nella tuta da astronauta, ancora Gosling con altri membri della Nasa riuniti nella struttura, una terza immagine di Armstrong e sua moglie Janet (interpretata da Claire Foy) e quella che appare come il lancio dell'Apollo 11.

Damien Chazelle ha anche parlato del suo approccio nel dare un tocco epico alla storia del primo uomo sulla Luna.

Volevo provare a raccontare il tipo di film epico sulla storia dello spazio, ma radicarlo molto nella famiglia e nell'amore e perdita, matrimonio e genitorialità e sul significato di queste cose.

L'uscita nelle sale americane di "First Man" è fissata al 12 ottobre 2018.

The first trailer for #DamienChazelle's #FirstMan is coming! It will blow our minds. pic.twitter.com/4dtT8VyU20 — Ilir Hyseni (@IlirMovieFreak) 7 giugno 2018

This image is the one that really speaks @DSChazelle/Linus Sandgren to me. It's gorgeous! So excited to see my most anticipated film of the year! #FirstMan pic.twitter.com/nW8lYnFhPb — Kyle Scarselli (@kylescarselli) 6 giugno 2018

Fonte: People