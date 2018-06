Il Primo Uomo: trailer italiano e nuovo poster del biopic su Neil Armstrong con Ryan Gosling

lunedì 11 giugno 2018

First Man: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Damien Chazelle nei cinema italiani dal 31 ottobre 2018.

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer italiano de Il Primo Uomo (First Man), il biopic sull'astronauta Neil Armstrong diretto da Damien Chazelle (Whiplash), interpretato da Ryan Gosling e in uscita nei cinema italiani il 31 ottobre 2018.

Sulla scia del grande successo di "La La Land", vincitore di sei premi Oscar, il regista premio Oscar Damien Chazelle e il protagonista Ryan Gosling tornano a lavorare insieme nel film "Il Primo Uomo", che narra l’avvincente storia della missione della NASA per portare un uomo sul luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969. Resoconto viscerale in prima persona, basato sul libro di James R. Hansen, il film esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong e per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

Scritto dal premio Oscar Josh Singer (Il caso Spotlight) e basato sul libro di James R. Hansen, il film è prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen (La saga di Twilight, Colpa delle stelle) per la Temple Hill Entertainment, insieme a Chazelle e Gosling. Il produttore esecutivo è Isaac Klausner (Colpa delle stelle). La Amblin Entertainment co-finanzia il film.

First Man: trailer e poster del biopic su Neil Armstrong con Ryan Gosling

Universal Pictures ha reso diponibile un primo trailer e una locandina di First Man. Ryan Gosling interpreta l'icona americana Neil Armstrong mentre si prepara a diventare il primo uomo della storia umana a mettere piede sulla luna.

First Man è tratto dal libro "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" dell'autore James R. Hansen. L'autore era un professore di storia alla Auburn University, che per primo scrisse ad Armstrong nel 1999, chiedendo se poteva scrivere una biografia su di lui. Armstrong rispose che era troppo occupato in quel momento, aggiungendo che aveva già rifiutato le offerte di importanti autori come Stephen Ambrose e James A. Michener prima di lui. Tuttavia, Hansen insistette e alla fine mandò a Armstrong alcuni dei suoi scritti, tra cui una biografia del pioniere dell'aviazione Fred Weick.

Furono quei scritti che convinsero Armstrong che Hansen era l'uomo giusto per il lavoro, e nel 2002 firmò un accordo formale insieme ad una lettera che rivelava che aveva promesso il suo pieno sostegno alla biografia, e ne incluse altre per fornire Hansen tutto ciò di cui aveva bisogno per scrivere questo libro. Fu la prima biografia autorizzata di Neil Armstrong, e mentre altri libri avevano approfondito le sue missioni NASA, "First Man" fu il primo libro ad affrontare la vita dell'astronauta anche prima della NASA.

Il cast di "First Man" comprende anche Claire Foy nei panni di Janet Armstrong, Pablo Schreiber nei panni di Jim Lovell, Kyle Chandler nei panni di Deke Slayton, Ethan Embry nei panni di Pete Conrad, Corey Stoll nei panni di Buzz Aldrin, Lukas Haas nel ruolo di Mike Collins, Jason Clarke nel ruolo di Edward Higgins Wright, Shea Whigham nel ruolo di Gus Grissom e Cory Michael Smith nei panni di Roger Chaffee.

Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) dirige da sceneggiatura di Josh Singer (Spotlight), basata su una precedente sceneggiatura di Nicole Perlman (Guardiani della Galassia) e il libro originale di James R. Hansen. "First Man" uscirà nelle sale americane il 12 ottobre 2018.





First Man: prime immagini ufficiali di Ryan Gosling nel biopic su Neil Armstrong

Sono approdate online le prime immagini ufficiali di Ryan Gosling nel biopic First Man del regista Damien Chazelle (Whiplash). Questo film biografico sull'astronauta Neil Armstrong segna una reunion per Chazelle e Gosling dopo l'acclamato La La Land che è valso a Chazelle un Oscar per la migliore regia. C'è grande attesa intorno a First Man e un hype in crescendo per un primo trailer che dovrebbe arrivare a breve.

People ha pubblicato quattro immagini di First Man tutte incentrate sull'Armstrong di Gosling. Le immagini includono un primo piano di Gosling nella tuta da astronauta, ancora Gosling con altri membri della Nasa riuniti nella struttura, una terza immagine di Armstrong e sua moglie Janet (interpretata da Claire Foy) e quella che appare come il lancio dell'Apollo 11.

Damien Chazelle ha anche parlato del suo approccio nel dare un tocco epico alla storia del primo uomo sulla Luna.

Volevo provare a raccontare il tipo di film epico sulla storia dello spazio, ma radicarlo molto nella famiglia e nell'amore e perdita, matrimonio e genitorialità e sul significato di queste cose.

L'uscita nelle sale americane di "First Man" è fissata al 12 ottobre 2018.







