Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino, altri 8 attori da urlo nel cast

Di Federico Boni giovedì 7 giugno 2018

Cast sempre più affollato per Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino.

Tutti vogliono lavorare in Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino. O almeno così parrebbe. Secondo quanto riportato da Deadline, altri 8 attori di grido si sono aggiunti al cast dell'attesissimo nuovo film del regista due volte premio Oscar.

Stiamo parlando di Damian Lewis (Billions), Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Clifton Collins Jr., Keith Jefferson e Nicholas Hammond. Questi magnifici otto si vanno ad aggiungere ai già annunciati Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Michael Madsen e Tim Roth.

Lewis sarà Steve McQueen; la Fanning indosserà gli abiti di Squeaky Fromme, discepola di Manson che provò ad assassinare Gerald Ford; Hammond sarà Sam Wanamaker mentre Hirsch interpreterà Jay Sebring, hairstylist di Hollywood massacrato dai seguaci di Manson; Perry indosserà i panni di Scotty Lancer, Collins sarà Ernesto The Mexican Vaquero e Keith Jefferson interpreterà tale Land Pirate Keith.

Ambientato a Los Angeles nell'estate del 1969, Once Upon a Time in Hollywood si concentra su un attore televisivo di nome Rick Dalton (DiCaprio) che dopo aver avuto successo in una serie western cerca di esplodere anche al cinema. La sua controfigura Cliff Booth (Pitt), ambisce allo stesso obiettivo. L'orribile omicidio di Sharon Tate (vicina di casa di Rick, interpretata dalla Robbie) e di quattro suoi amici, vittime dei seguaci di Charles Manson, farà da sfondo alla storia principale. Uscita in sala il 9 agosto 2019. Riprese imminenti.

Fonte: Comingsoon.net