5th Passenger: trailer e poster del thriller fantascientifico con Doug Jones e Marina Sirtis

Di Pietro Ferraro giovedì 7 giugno 2018

5th Passenger: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror fantascientifico di Stephen Chbosky nei cinema americani il 10 luglio 2018.

Disponibile online un trailer di 5th Passenger, film di fantascienza di Epic Pictures che mette in scena un thriller ambientato nello spazio profondo, con un equipaggio che deve sopravvivere ad una forma di vita feroce e spietata.





5th Passengers ambientato all'indomani di una guerra di classe opprimente, vede Miller, un ufficiale incinta a bordo di una navicella di salvataggio, che deve lottare per sopravvivere con il resto del suo equipaggio all'attacco di una forma di vita misteriosa e feroce, determinata a diventare la specie dominante.

Il film, in uscita negli States il 10 luglio, raccoglie nel cast alcuni volti che saranno noti ai fan di Star Trek: Doug Jones di "Star Trek: Discovery", Armin Shimerman di "Deep Space Nine" e Marina Sirtis di "The Next Generation". Il cast è completato da Morgan Lariah, Mindy Robinson, David Lim e Manu Intiraymi.

"5th Passengers" è stato co-finanziato tramite Kickstarter, con i fan che hanno raccolto 80.000$. Il regista Scott Blake ha parlato delle fonti d'ispirazione del film.