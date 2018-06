Tab e Tony, Abrams e Quinto portano al cinema l'amore proibito tra Tab Hunter e Anthony Perkins

J.J. Abrams e Zachary Quinto produrranno un film sulla storia d'amore tra due divi del cinema degli anni '50 e '60 come Tab Hunter e Anthony Perkins, indimenticato protagonista di Psycho.

Tab e Tony il titolo provvisorio della pellicola Paramount, basata sulle memorie di Hunter edite nel 2005 con il titolo Tab Hunter Confidential: The Making of a Movie Star, che esplorarono la difficile accettazione della propria identità sessuale nella Hollywood degli anni '50, quando l'essere gay era semplicemente impossibile. Il libro ha ispirato anche un documentario, uscito nel 2015.

Il drammaturgo vincitore del premio Pulitzer Doug Wright scriverà la sceneggiatura, con il progetto alla ricerca di un regista e di due protagonisti. Hunter, a breve 87enne, divenne negli anni '50 una delle maggiori star maschili della Warner Brothers, ed è dal 1982 stabilmente legato al produttore Allan Glaser. Perkins, iconico Norman Bates nonché bisessuale dichiarato, morì di AIDS il 12 settembre 1992, all'età di 60 anni.

