In the Heights, il musical di Lin-Manuel Miranda ha una data d'uscita

Di Federico Boni giovedì 7 giugno 2018

In the Heights di Lin-Manuel Miranda diventa finalmente cinema.

Dopo quasi 10 anni di rumor, la Warner Bros. ha finalmente annunciato l'uscita in sala dell'adattamento cinematografico dell'acclamato musical In the Heights, firmato Lin-Manuel Miranda: 26 giugno 2020. Lo studios si era accaparrato i diritti il mese scorso. Jon M. Chu dirigerà la pellicola, con Quiara Alegría Hudes allo script e Miranda non solo produttore ma probabilmente anche protagonista nei panni di Usnavi.

La storia si svolge nell'arco di tre giorni nel quartiere di Washington Heights, nell'upper Manhattan, dove il proprietario di un piccolo negozio si ritrova ad ereditare la milionaria vincita della nonna alla lotteria, e pianifica di lasciare la città per trasferirsi in zone migliori (la Repubblica Dominicana). Inizia quindi a salutare tutti i vecchi amici e conoscenti. Nel farlo, però, si renderà conto che quella gente è la sua vera famiglia, e che lasciare quei luoghi non è davvero ciò che vuole.

Miranda, oggi lanciatissimo anche al cinema, ha scritto soggetto, sceneggiatura e musiche del musical originale. Inizialmente in mano alla Universal, nel 2011 In the Heights sembrava dovesse diventare realtà con Kenny Ortega alla regia e un budget di 37 milioni. Poi non se ne fece niente. Grazie al boom di Hamilton, che ha fatto decollare Miranda, è ora tornato prepotentemente d'attualità.

Fonte: Comingsoon.net