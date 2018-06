Legally Blonde 3 uscirà il 14 febbraio del 2020

Di Federico Boni giovedì 7 giugno 2018

La Rivincita delle Bionde 3 ha una data d'uscita.

La Rivincita delle Bionde 3, MGM vicina ad un accordo con Reese Witherspoon Reese Witherspoon tornerà ad incrociare gli abiti rosa pastello di Elle Woods. 48 ore dopo i rumor che parlavano di un accordo ormai quasi raggiunto tra MGM e Reese Witherspoon, l'improvvisa accelerata. Legally Blonde 3 uscirà al cinema il 14 febbraio del 2020. Un San Valentino che vedrà la bionda Elle Woods sfidare un imprecisato titolo live-action Disney, un imprecisato titolo DC Comics e l'adattamento animato Blue Sky del fumetto Nimona.

Kirsten "Kiwi" Smith e Karen McCullah firmeranno lo script, dopo aver già adattato il romanzo di Amanda Brown nel 2001, mentre tutto ancora tace sul nome del regista.

I dettagli della trama sono attualmente sconosciuti ma il film seguirà le orme del capitolo originale, con l'intenzione di rendere questo ancor più 'femminista'. Legally Blonde ha debuttato in sala 17 anni fa, incassando ben 141 milioni di dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 18, lanciando la carriera di Reese. Nel 2003 il sequel, Una bionda in carriera, molto meno riuscito e fermatosi ai 141 milioni di dollari d'incasso.