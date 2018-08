7 Sconosciuti a El Royale: nuovo trailer e locandine del thriller con Chris Hemsworth

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 agosto 2018

7 Sconosciuti a El Royale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Drew Goddard nei cinema italiani dal 18 ottobre 2018.

"Tutte le strade portano qui" recita una delle tagline dei nuovi poster ufficiali di 7 Sconosciuti a El Royale (Bad Time at the El Royale), che vi proponiamo insieme ad un nuovo trailer ufficiale del thriller di 20th Century FOX, che racconta la storia di sette estranei che s'incontrano in un hotel fatiscente con un passato oscuro sul Lago Tahoe. Nel corso di una notte fatidica, oscuri segreti vengono alla luce e tutti avranno un'ultima possibilità di redenzione prima che tutto vada all'inferno.

Il cast all-star del film include Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm, Cailee Spaeny, Lewis Pullman, Nick Offerman e Chris Hemsworth.

Drew Goddard (Quella casa nel bosco) dirige "7 Sconosciuti al El Royale" da una sua sceneggiatura. Goddard è anche produttore del film con Jeremy Latcham. Goddard torna sul grnde schermo a sei anni dall'horror Quella casa nel bosco, nel frattempo ha diretto due episodi della serie tv The Good Place e ha firmato per dirigere il film sulla X-Force di 20th Century Fox. Goddard in questi ultimi anni ha preferito il piccolo schermo, oltre a produrre la serie tv "The Good Place" è stato produttore esecutivo delle serie tv Marvel The Defenders e Daredevil. Per quanto riguarda il cinema, Goddard ha lavorato come produttore esecutivo del sequel The Cloverfield Paradox e dello spin-off 10 Cloverfield Lane, e ha collaborato al film di fantascienza Sopravvissuto - The Martian di Ridley Scott.

"7 Sconosciuti a El Royale" arriva nei cinema italiani il 18 ottobre 2018.

