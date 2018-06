Ghostbusters Day 2018: l'evento annuale che celebra il "Ghostbusters" originale

Di Pietro Ferraro venerdì 8 giugno 2018

L'8 giugno 1984 usciva il classico "Ghostbusters" di Ivan Reitman, scopri le iniziative legate al Ghostbusters Day 2018.

L'8 giugno di 34 anni fa usciva nelle sale l'originale Ghostbusters - Acchiappafantasmi che il prossimo anno, per i suoi 35 anni, avrà la sua convention. Oggi si celebra il Ghostbusters Day, l'anniversario dell'immarcescibile commedia sovrannaturale di Ivan Reitman con protagonisti Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Rick Moranis.

Non potevamo non celebrare uno dei classici della commedia americana che oltre ad un sequel, Ghostbusters II del 1989, ha fruito di una serie tv d'animazione di culto, The Real Ghostbusters in onda dal 1986 al 1991, e un recente reboot al femminile (che il sottoscritto purtroppo non è riuscito ancora a metabolizzare).

Negli States, ma anche in Italia il "Ghostbusters Day" sarà celebrato come merita e a seguire vi proponiamo alcune iniziative di vario genere lanciate in occasione della celebrazione degli Acchiappafantasmi originali, mentre in coda al post trovate i link con le info per le iniziative italiane.

La candela profumata da collezione di "Slimer and The Real Ghostbusters"

Il sito HorrorDecor.com ha messo in vendita per soli due giorni una candela profumata dedicata alla serie tv The Real Ghostbusters, si tratta di un'edizione limitata dal profumo fruttato che riporterà alla memoria gli snack gommosi preferiti dell'infanzia. Trovate altri prodotti disponibili sul sito e ispirati a Ghostbusters QUI.





Il libro autobiografico "Ghostbuster’s Daughter"

Dal 5 giugno è disponibile in lingua originale il libro "Ghostbuster's Daughter" di Violet Ramis Stiel. Com'è stato crescere con un Acchiappafantasmi come padre? Il libro vuole dare ai lettori uno sguardo interiore sulla vita di Harold Ramis, insieme al suo rapporto con sua figlia, Violet.

Dalla figlia della leggenda della commedia Harold Ramis (e con la prefazione di Seth Rogen) arriva un racconto esilarante e toccante della sua vita, del suo lavoro e del suo retaggio.

Molti di noi conoscono Harold Ramis come scrittore, regista e attore che ha portato calore e umorismo sul grande schermo in classici come Animal House, Palla da golf, Ghostbusters, National Lampoon's Vacation e Il Giorno della Marmotta. Per sua figlia, Violet, era meglio conosciuto come un padre straordinario, un confidente e un amico. In "Ghostbuster's Daughter", Violet riflette sulla vita e l'eredità di suo padre, fornendo ai lettori uno sguardo straordinariamente sincero e penetrante nell'uomo che ha contribuito a plasmare la commedia americana moderna.

Divertente, accattivante e vulnerabile, "Ghostbuster's Daughter" porta i lettori nella vita privata dell'icona della commedia americana, dalle sue umili origini a Chicago all'ascesa alla celebrità di Hollywood fino alle sue filosofie personali sulla vita, l'amore e il cinema. Mentre il libro offre una storia completa della carriera di suo padre, "Ghostbuster's Daughter" fornisce anche un profondo omaggio alla loro speciale relazione padre-figlia. Violet intreccia aneddoti sullo stile genitoriale unico e devoto di suo padre a storie della sua educazione non convenzionale, creando un vivido e dinamico ritratto dell'uomo dietro i film. Un memoriale decisamente insolito e un'affascinante storia di famiglia, "Ghostbuster's Daughter" è uno sguardo intimo a uno dei più importanti registi americani.

Il libro "Ghostbuster's Daughter" è disponibile su Amazon.





I classici "Ghostbusters Head Knockers" riproposti da NECA

La linea di NCE dei Ghostbusters Head Knockers torna a settembre, con la riedizione dell'Omino dei Marshmallow e di Slimer. Dalle immagini fornite da NECA, sembra che entrambi le figures siano identiche quelle uscite più di dieci anni fa.

Le figures sono realizzate in resina e dipinte a mano per dettagli incredibili. L'Omino dei Marshmallow e Slimer misurano circa 17 cm (base inclusa) e sono disponibili in una confezione da collezione.





Il fan film italiano "REAL- A Ghostbusters Tale"

Poteva mancare un fan film italiano di Ghostbusters? ed ecco quindi REAL - A Ghostbusters Tale progetto ideato da Edoardo Stoppacciaro, attore e doppiatore da sempre appassionato della saga dedicata agli "Acchiappafantasmi" e voce italiana di Robb Stark nella serie tv Il trono di spade. Il progetto, senza scopo di lucro è realizzato da fan per i fan e vede protagonisti Edoardo Stoppacciaro nel ruolo di uno degli scalcinati ricercatori dell’occulto, al fianco di Fabio Cavalieri e Marco Fumarola.

"REAL- A Ghostbusters Tale" è ambientato nella Città Eterna dove tre studenti (fuoricorso?) di fisica si ritrovano inaspettatamente ad avere a che fare con problemi soprannaturali, quando scoprono che l’unico appartamento che possono permettersi è infestato da terribili presenze ultraterrene. Riusciranno le teorie elaborate oltre trent’anni prima a salvarli dagli indicibili orrori che li attendono? Ad aiutarli attrezzature di scena utilizzate nei due capitoli ideati da Harold Ramis e Dan Aykroyd, fedelmente riprodotte: pericolosissimi acceleratori nucleari rigorosamente non autorizzati (i famosi zaini protonici), trappole e persino un’unità di contenimento che, auspicabilmente, questa volta non salterà in aria.

Il progetto ha avuto il riconoscimento della "Ghost Corps", come franchise ufficiale del mondo di Ghostbusters, a firma Ivan Reitman.





Replica "deluxe" a grandezza naturale dello zaino protonico

Per i fan più sfegatati degli Acchiappafantasmi e gli amanti del cosplay è disponibile una strepitosa replica a grandezza naturale e indossabile dell'iconico zaino protonico. La replica dispone di effetti luminosi e dettagli e suoni di qualità cinematografica: dalla cella di potenza al fucile protonico staccabile, dagli adesivi di avvertimento ai fili aggrovigliati che aggiungono ulteriore autenticità al look dello zaino. Cinghie regolabili rendono questo dispositivo acchiappafantasmi perfetto per tutte le età...ma attenzione a non incrociare i flussi!

Trovate la replica dello zaino protonico disponibile in esclusiva QUI.





Ghostbusters World il videogioco in Realtà Aumentata

E' in arrivo Ghostbusters World, un nuovo videogioco per dispositivi mobili che utilizza la Realtà Aumentata. "Ghostbusters World" nasce dalla collaborazione tra Sony Pictures Entertainment Consumer Products, la Ghost Corps di Ivan Reitman e l'editore FourThirtyThree Inc.. Il gioco presenta le ultime novità in fatto di "AR" e altre tecnologie mobili e si differenzia con un gameplay basato su abilità e numerose altre interessanti funzionalità. Il gameplay di "Ghostbusters World"consentirà ai giocatori di combattere e catturare centinaia di fantasmi da tutte le dimensioni ispirati al franchise, inclusi film, serie tv, fumetti, parchi a tema e videogiochi. Il gioco includerà anche fantasmi nuovi e unici. "Ghostbusters World" sarà disponibile per dispositivi iOS e Android.

Per le iniziative italiane del "Ghostbusters Day" vi segnaliamo sito ufficiale e pagina Facebook di Ghostbusters Italia.