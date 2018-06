Resta con me: trailer italiano del film con Shailene Woodley e Sam Claflin

Di Pietro Ferraro venerdì 8 giugno 2018

Wionder: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Baltasar Kormakur nei cinema italiani dal 29 agosto 2018.

Disponibile un trailer italiano di Resta con me (Adrift), film basato sulla storia vera di due spiriti liberi il cui incontro casuale li porta ad amarsi e poi ad intraprendere l'avventura di una vita. Shailene Woodley e Sam Claflin sono due spiriti liberi e skipper esperti che si trovano nel mezzo della più grande tempesta mai vista sull'Oceano Pacifico. Questa incredibile storia di sopravvivenza si basa sul libro "Red Sky in Mourning: A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea" scritto da Tami Oldham Ashcraft con Susea McGearhart.

Prima di salpare per il loro viaggio, Oldham e Sharp avevano trascorso gli ultimi sei mesi navigando tra le isole polinesiane su una barca a vela di 11 metri soprannominata Malayuga, quando decisero di rientrare negli Stati Uniti da Tahiti accettando di portare l'Hazana, un modernissimo yacht a vela da 14 metri fino a San Diego, California. Dopo una settimana di viaggio viaggio apprendono dell'uragano Raymond alla radio e, nonostante i tentativi di superare la tempesta non riescono a sfuggire. All'indomani della tempesta, con equipaggiamento e cibo ai minimi termini, Oldham ha percorso oltre 2.400 chilometri in 41 giorni, arrivando a Hilo Island alle Hawaii.

La trama ufficiale:



Salpati da Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, Tami Oldham (Shailene Woodley) e il suo fidanzato Richard Sharp (Sam Claflin) sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa e l’unico uomo che abbia mai veramente amato. Tratto da una storia vera, Resta con me è un film emozionante e coinvolgente, una storia di amore, determinazione e coraggio contro ogni impossibile avversità.

Baltasar Kormakur (Everest) dirige da una sceneggiatura di Aaron Kandell e Jordan Kandell (Oceania) insieme a David Branson Smith (Ingrid Goes West). Resta con me debutta nei cinema italiani il 29 agosto.

I film più recenti di Shailene Woodley sono stati il sequel Allegiant e il biopic Snowden oltre ad un ruolo nella serie tv Big Little Lies, che è stata rinnovata per una seconda stagione che debutterà nel 2019. L'attrice presterà anche la voce alla portagonista dell'avventura animata Arkie insieme ad un cast vocale che include Jai Courtney, Andrew Bachelor e Tim Minchin. Sam Claflin ha recentemente recitato in Rachel e Journey's End, e attualmente sta girando The Corrupted con Hugh Bonneville, Timothy Spall e Noel Clarke.