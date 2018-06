Robin Williams: Come Inside My Mind - trailer del nuovo documentario HBO

Di Pietro Ferraro venerdì 8 giugno 2018

Robin Williams Come Inside My Mind: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario biografico prodotto da HBO.

"Ti viene data solo una piccola scintilla di follia e se la perdi non sei nulla" afferma Robin Williams nel primo trailer di Robin Williams: Come Inside My Mind, il nuovo documentario prodotto da HBO che racconta vita e carriera dell'amato attore scomparso nel 2014.

Il film, presentato in anteprima al Sundance, presenta filmati rari, tra cui stralci di esibizioni sul palco del comico intervallate da scene dei suoi film . Il trailer mostra un approccio "intimista" alla personalità dell'attore, per un ritratto tra pubblico e privato che racconta la carriera del comico attraverso le sue stesse parole, insieme ad interventi dei suoi amici, colleghi e familiari.

Tra gli attori intervistati nel trailer c'è Steve Martin che racconta la dualità dell'uomo che sul palco "Era davvero a suo agio" mentre dietro le quinte combatteva con se stesso. Nella clip ascoltiamo anche Billy Crystal che racconta gli esilaranti messaggi telefonici che Williams era uso lasciargli.

Per quanto riguarda la famiglia, sentiamo Zak, il figlio di Williams, che riflette sulle tante insicurezze del padre in netto contrasto con la vulcanica personalità mostrata in pubblico. "Mio padre non ha sempre avuto la reale percezione del suo successo, ma era la persona di maggior successo che conosco".

Nel documentario ci sono anche interviste allo stesso Williams che discute del mestiere d'attore e delle sue battaglie personali con droghe e alcol. William descrive le sue esibizioni sul palco come un mezzo per sopravvivere a se stesso, e parlando delle sue performance afferma: "Per me, questo è il jazz, non potrei fare altro". Williams è morto suicida l'11 agosto 2014, poco prima della sua morte all'attore 63enne era stata diagnosticata una grave malattia neurodegenerativa.

Il documentario diretto da Marina Zenovich include anche interviste con Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman e Pam Dawber. "Robin Williams: Come Inside My Mind" andrà in onda su HBO il prossimo 16 luglio.

Fonte: Deadline