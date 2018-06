A Modern Family: trailer italiano e poster della commedia con Steve Coogan e Paul Rudd

Di Pietro Ferraro venerdì 8 giugno 2018

A Modern Family: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Andrew Fleming nei cinema italiani dal 12 luglio 2018.

Il 12 luglio Adler Entertainment porta nei cinema italiani A Modern Family (Ideal Home) , una nuova irriverente commedia che vede protagonisti Paul Rudd e Steve Coogan nei panni di una stravagante coppia gay.





Erasmus è un eccentrico presentatore di un programma di cucina prodotto con il compagno di una vita, Paul. La coppia ha una vita stravagante scandita da feste sfarzose e costanti battibecchi. La già non ordinaria routine dei due viene ulteriormente scossa dall’improvviso ritorno in città di Dale, figlio biologico di Erasmus. Quando la polizia arresta Dale in uno squallido motel, il figlioletto Bill riesce a fuggire portando con sé niente altro che un indirizzo: quello di Erasmus e Paul. L’imprevisto arrivo del piccolo Bill metterà a dura prova la relazione tra Paul ed Erasmus e la loro consolidata vita di coppia. Tra assistenti sociali diffidenti, imprevisti di ogni genere e incredibili feste a tema, il piccolo Bill diventerà una presenza sempre più importante nella vita degli stravaganti protagonisti.

Il cast è completato da Jack Gore, Alison Pill, Jake McDorman, Jesse Luken, Eric Womack, Jenny Gabrielle, Lora Martinez-Cunningham, Monique Candelaria e Frances Lee McCain.

"A Modern Family" è diretto da Andrew Fleming i cui crediti includono regie per il thriller sovrannaturale anni '90 Giovani streghe (The Craft), la commedia Matrimonio impossibile con Michael Douglas e il remake A piedi nudi (Barefoot), Fleming ha inoltre adattato per il grande schermo la colllana di libri per raggazi Nancy Drew di Carolyn Keene.