Parlare di cinema a Castiglioncello: dal 14 al 16 giugno la XIV edizione "Cinema italiano: quale futuro possibile?"

Anna Foglietta, Nanni Moretti, Luca Guadagnino, Ferdinando Cito Filomarino, saranno gli ospiti di Parlare di cinema a Castiglioncello, la rassegna diretta da Paolo Mereghetti che nel corso degli anni ha puntato proprio sulla possibilità di incontro e di dialogo tra il pubblico e chi il cinema italiano lo realizza, sullo sfondo di una cittadina dalle grandi tradizioni cinematografiche, luogo prediletto da attori, sceneggiatori e registi che hanno fatto la storia.

"Giovedì 14" si comincia, come sempre, nel tardo pomeriggio con Paolo Mereghetti che incontra Anna Foglietta, madrina di questa edizione, che successivamente inaugura la mostra fotografica Cinema davanti al mare curata da Antonio Maraldi grazie all’archivio del Centro Cinema Città di Cesena. Le immagini spaziano “dal cinema italiano dell’ultimo ventennio (da La meglio gioventù di Giordana a La pazza gioia di Virzì), senza dimenticare classici come La terra trema di Visconti, Il sorpasso di Risi e Io la conoscevo bene di Pietrangeli”.

L’esordiente di questa edizione è Ferdinando Cito Filomarino, autore di Antonia, l’appassionante ritratto della grande poetessa Antonia Pozzi, morta giovane e suicida senza piena consapevolezza della sua arte che Eugenio Montale descrisse così “Anima musicale e facile a perdersi nell’onda sonora delle sensazioni la Pozzi stava già superando lo scoglio della poesia femminile, l’incaglio che fa dubitare tanti della possibilità stessa di una poesia di donna”. La proiezione serale del film sarà preceduta da una presentazione di Paolo Mereghetti con il regista.

"Venerdì 15" è la volta di Luca Guadagnino, uno dei nostri registi più apprezzati e conosciuti all’estero, che nel pomeriggio partecipa all’incontro con Paolo Mereghetti, mentre la proiezione serale del suo film Chiamami col tuo nome, ricco di segnalazioni e premi, tra cui l’Oscar a James Ivory per la sceneggiatura non originale, sarà impreziosita dalla presentazione di alcune scene inedite e da un’introduzione di Paolo Mereghetti con lo stesso regista.

"Sabato 16", nel pomeriggio l’incontro di Nanni Moretti con Paolo Mereghetti. Moretti che per la proiezione serale ha scelto 8½ di Federico Fellini, preceduto da una sua presentazione con il direttore artistico.

Gli abituali seminari monografici mattutini (il 15 e il 16) a cura di Antonello Catacchio avranno come oggetto quest’anno uno dei più grandi registi di tutti i tempi: Steven Spielberg. Un genio la cui filmografia ha saputo ottenere il più alto risultato mondiale assoluto al botteghino, spaziando dalla saga di Indiana Jones a ET, dai Jurassic Park a Schindler’s List.

Paolo Mereghetti illustra questa edizione dal titolo "Cinema italiano: quale futuro possibile?".

Nonostante i riconoscimenti internazionali, la situazione generale del nostro cinema non è certo delle più floride. Dopo un 2017 davvero «horribilis», anche il 2018 non sembra iniziato sotto i migliori auspici, soprattutto per i film italiani. Alla sua quattordicesima edizione Parlare di cinema a Castiglioncello vorrebbe parlare proprio di questo e per farlo ha invitato due dei nostri registi più amati, Nanni Moretti e Luca Guadagnino. Con loro e con il pubblico presente ai nostri incontri cercheremo di scavare dentro questo strano malessere nazionale.