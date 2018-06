Hellboy: Mike Mignola descrive il reboot più come un horror che un film di supereroi

I fan di Hellboy si preparino ad un reboot horror piuttosto che ad un film di supereroi. Ad affermarlo Mike Mignola che non ha solo creato il fumetto di Hellboy, ma ha collaborato alla sceneggiatura del reboot di Lionsgate che è attualmente in post-produzione.

Secondo Mignola il nuovo "Hellboy" avrà suggestioni horror ben evidenti allontandosi dal look dark-fantasy dei due film di Guillermo del Toro. Mignola ha recentemente parlato del fumetto "Hellboy" in un'intervista e inevitabilmente il discorso ha deviato sul reboot. Mignola non ha potuto rivelare molto, ma ha discusso sul cosa aspettarsi in termini di tono dal reboot di "Hellboy". Le parole di Mignola dovrebbero fare la gioia dei fan del fumetto originale.

Beh, voglio dire, se non altro, stiamo cercando di fare qualcosa di molto diverso, in sostanza, non c'è parte di Hellboy che sarà mai come gli altri film di supereroi. E tante più cose Marvel ci sono, e tante più cose DC ci sono, più Hellboy non ne farà mai veramente parte, nemmeno nella versione di Guillermo del Toro è mai stato un film di supereroi. Sono già così tante le "grandi squadre di tizi in costume che corrono e salvano il mondo da grandi minacce cosmiche...". Io credo che il nuovo film si allontanerà ancora di più dalle tipiche cose da supereroi. L'idea con questo nuovo film era di farlo sembrare molto meno come un film di supereroi, minimizzando gli elementi da supereroe anche più di quanto non abbia già fatto Del Toro. Questo è molto più folklore / mitologia / horror, e non "grande squadra che si precipita a combattere con qualsiasi tipo di roba".