Halloween: David Gordon Green svela il consiglio ricevuto da John Carpenter per la sceneggiatura

Di Pietro Ferraro sabato 9 giugno 2018

John Carpenter ha dato un consiglio semplice ed efficace agli sceneggiatori del nuovo "Halloween".

Blumhouse ha finalmente pubblicato un primo trailer del sequel Halloween, e bisogna ammettere che il primo impatto è stato impressionante, un vero e proprio "ritorno a casa" da brividi per una delle icone horror più popolari di sempre.

Il nuovo "Halloween" diretto da David Gordon Green è stato scritto dallo stesso Green con Jeff Fradley e Danny McBride che hanno messo mano ad uno dei franchise horror più leggendari di sempre. In una nuova intervista, Green ha parlato del suo entusiasmo nell'aver ricevuto la benedizione di John Carpenter, rivelando anche un consiglio che Carpenter ha fornito a lui, Fradley e McBride mentre stavano scrivendo il nuovo film di Halloween.

Il nuovo "Halloween" è stato presentato come un sequel diretto del film originale del 1978 con il John Carpenter che stavolta è a bordo come produttore esecutivo e autore delle musiche. David Gordon Green e Danny McBride erano al settimo cielo quando hanno appreso che non solo avevano la benedizione di Carpenter, ma anche che il maestro dell'horror avrebbe curato la colonna sonora del film. Alla domanda su come è stato lavorare con un'icona del genere horror, Green ha detto che erano piuttosto nervosi all'idea aggiungendo che Carpenter ha dato loro un semplice, ma efficace consiglio.

Il suo consiglio è stato geniale: renderlo implacabile. Lui aveva anche alcune annotazioni. E' una cosa che mi ha reso estremamente nervoso, abbiamo lavorato molto duramente sulla sceneggiatura, eravamo tutti molto emozionati. Una cosa per tre nerd di film è avere l'opportunità di un parere professionale mentre cercano di muoversi all'interno di un franchise come questo, un'altra cosa è fondamentalmente andare a baciare l'anello del padrino e vedere come va.

Ci sono state alcune polemiche sul nuovo film di "Halloween" e su alcune scelte che Danny McBride, Jeff Fradley e David Gordon Green hanno fatto durante la stesura della sceneggiatura, ma il primo trailer sembra alquanto rassicurante da questo punto di vista. Sembra davvero che questo progetto sia stato approcciato con la passione che contraddistingue chi ama profondamente il genere horror, con un Carpenter che è sembrato entusiasta di rivisitare l'iconica partitura originale e aggiungere nuovi brani musicali.

David Gordon Green è attualmente impegnato con riprese aggiuntive per Halloween, sembra per rimettere mano ad un finale che non è stato ben accolto dal pubblico delle proiezioni di prova di qualche mese fa. Il film uscirà nei cinema italiani il 25 ottobre giusto in tempo per la "Notte delle Streghe".

Fonte: CinemaBlend