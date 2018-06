Stasera in tv: "Chi ha rubato la mia vita?" su Rai 2

Di Pietro Ferraro sabato 9 giugno 2018

Rai 2 stasera propone "Chi ha rubato la mia vita?" (Woman On the Run), film thriller del 2017 diretto da Jason Bourque e interpretato da Sarah Butler, Jim Thorburn, Lindsay Maxwell e Josh Byer .

Cast e personaggi

Sarah Butler: Nomi Gardner

Josh Byer: Lyle

Karen Holness: Detective Krantz

Matthew MacCaull: Oscar

Lindsay Maxwell: Greta March

Gardiner Millar: Inquilino

Aliyah O'Brien: Agente Lowndes

Adrian Petriw: Concierge

Bailey Skodje: Jane Gardner

Jim Thorburn: Mark Gardner

Jerry Wasserman: Ted Curtis





La trama

Cosa faresti se un bel giorno ti svegliassi e ti avessero tolto ogni cosa? L'autrice di romanzi "mistery" Nomi Gardner sta per fare un viaggio con la sua famiglia a San Francisco. Ma appena arrivata lì, Nomi viene drogata, rapita e quasi uccisa da un treno in corsa! Inoltre la scrittrice subisce anche un furto d'identità. All'improvviso, Nomi non ha modo di dimostrare chi è veramente dato che ha sempre scritto utilizzando uno pseudonimo. Anche le sue foto di famiglia sono state ritoccate per escluderla! Al suo posto, la graziosa babysitter Greta si è appropriata di suo marito, della sua famiglia, del suo nome, di tutto. E ora è Nomi che si suppone sia la folle babysitter! Nessuno le crede e viene portata in un istituto psichiatrico. L'unica cosa che resta da fare è prendere misure estreme per riprendersi la sua vita. Senza l'aiuto delle autorità, l'unico che le crede è Oscar, un camionista. Insieme intraprendono un emozionante viaggio attraverso un mare di inganni dove tutta la vita di Nomi viene messa in discussione. Riuscirà mai a riavere i suoi figli?





Curiosità