Stasera in tv: "Dr. Knock" su Canale 5

Di Pietro Ferraro domenica 10 giugno 2018

Canale 5 stasera propone "Dr. Knock", commedia del 2017 diretta da Lorraine Lévy (Il figlio dell'altra) e interpretata da Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot, Sabine Azéma, Pascal Elbé e Audrey Dan.





Cast e personaggi

Omar Sy: Knock

Alex Lutz: Lupus

Ana Girardot: Adèle

Sabine Azéma: La Cuq

Pascal Elbé: Lansky

Audrey Dana: Madame Mousquet

Michel Vuillermoz: Monsieur Mousquet

Hélène Vincent: La Vedova Pons

Andréa Ferréol: Madame Rémy

Rufus: Il Vecchio Jules

Nicolas Marié: Dottor Parpalaid

Yves Pignot: Il Sindaco





La trama

Il dottor Knock (Omar Sy) è un ex delinquente diventato medico che arriva nel piccolo villaggio di Saint-Maurice per fare fortuna secondo un metodo particolare. Farà credere agli abitanti del villaggio che non sono così sani come pensano di essere. È così che troverà in ciascuno un sintomo immaginario, o no, e quindi sarà in grado di esercitare la sua professione in modo redditizio. Sfruttando il suo fascino e dopo aver conquistato la fiducia del villaggio, Knock è sul punto di raggiungere i suoi scopi, ma il suo passato lo raggiunge e una vecchia conoscenza sconvolge i piani del dottore.





Curiosità e colonna sonora