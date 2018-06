Jurassic World - Il Regno Distrutto - la colonna sonora di "Jurassic World 2"

Di Pietro Ferraro domenica 10 giugno 2018

Jurassic World - Il Regno Distrutto ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora di "Jurassic World 2".

Jurassic World - Il Regno Dstrutto ha debuttato nei cinema italiani, il sequel di J.A. Bayona omaggia la trilogia originale, amplia gli elementi introdotti nell'originale Jurassic World e porta la trama verso un'evoluzione necessaria, oltre Isla Nublar e il concetto di parco a tema. Il risultato è un film visivamente potente, volutamente esagerato e con un intrigante look dark e suggestioni horror che rendono Jurassic World 2 un film estremamente godibile, costruito a misura di spettatore come è nella migliore tradizione dei blockbuster hollywoodiani.

Le musiche original del film sono state affidate nuovamente al compositore Michael Giacchino già autore delle musiche del Jurassic World originale. Tra i crediti di Giacchino trovimao alcuni dei più popolari ed acclamati progetti cinematografici della storia recente, tra cui Inside Out, Apes revolution - il pianeta delle scimmie, Gli incredibili – una normale famiglia di supereroi, Ratatouille, Zootropolis e Rogue One: A Star Wars Story. Nel 2009, la colonna sonora per il successo Pixar Up gli è valsa un Oscar, un Golden Globe, un BAFTA, il Critical Choice Award e un Grammy Award.

Gli esordi di Giacchino includono la divisione "Disney Interactive", dove ha iniziato a comporre musiche per videogiochi, e la "DreamWorks Interactive", dove il suo lavoro è stato portato all’attenzione di Steven Spielberg, che lo ha voluto per creare le musiche del videogioco The Lost World: Jurassic Park, diventando il primo gioco per la PlayStation con delle musiche orchestrali dal vivo, registrate con musicisti della Seattle Symphony. Giacchino ha continuato a musicare numerosi videogiochi, tra cui la serie "Medal of Honor" di Spielberg.

Il lavoro di Giacchino nei videogiochi ha suscitato l'interesse di J.J. Abrams, e così è iniziata una lunga collaborazione che ha dato vita alle colonne sonore delle serie televisive di successo Alias e Lost, e per i film Mission: Impossible III, Star Trek, Super 8 e Into Darkness – Star Trek. Altri suoi progetti includono collaborazioni con la "Disney Imagineering" sulle musiche per le attrazioni Space Mountain, Star Tours (con John Williams) e la giostra di Ratatouille a Disneyland Paris.

L'anno scorso, Giacchino ha composto le musiche del sequel The war – il pianeta delle scimmie, il cinecomic Spider-Man: Homecoming e l'acclamato Coco della Pixar. Tra i film in uscita musicati da Giacchino ricordiamo Gli incredibili 2, la cui uscita nei cinema italiani è prevista per il 19 settembre 2018.

TRACK LISTINGS:

1. This Title Makes Me Jurassic (2:54)

2. The Theropod Preservation Society (3:47)

3. Maisie and the Island (2:07)

4. March of the Wheatley Cavalcade (2:14)

5. Nostalgia-Saurus (1:05)

6. Double Cross to Bear (2:31)

7. Lava Land (3:16)

8. Keep Calm and Baryonyx (2:46)

9. Go With the Pyroclastic Flow (3:43)

10. Gyro Can You Go? (2:16)

11. Raiders of the Lost Isla Nublar (3:20)

12. Volcano to Death (1:38)

13. Operation Blue Blood (3:43)

14. Jurassic Pillow Talk (2:47)

15. How to Pick a Lockwood (3:10)

16. Wilting Iris (1:11)

17. Shock and Auction (2:28)

18. Thus Begins the Indo-Rapture (3:41)

19. You Can Be So Hard-Headed (2:28)

20. Between the Devil and the Deep Blue Free (3:29)

21. There’s Something About Maisie (1:20)

22. World’s Worst Bedtime Storyteller (2:27)

23. Declaration of Indo-Pendence (4:02)

24. To Free or Not to Free (3:00)

25. The Neo-Jurassic Age (3:33)

26. At Jurassic World’s End Credits/Suite (10:55)