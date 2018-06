Matthew Vaughn rilancia Kick-Ass ed espande Kingsman

Di Federico Boni domenica 10 giugno 2018

Kingsman senza freni tra sequel e spin-off.

Kingsman - Il cerchio d'oro: Recensione in Anteprima A tre anni dal primo capitolo i Kingsman sbarcano in America, tra inattesi ritorni e inedite minacce. Incassati altri 410,902,662 dollari con Kingsman: The Golden Circle, dopo i 414,351,546 dollari rastrellati dal primo capitolo, Matthew Vaughn ha confermato che completerà la trilogia con Kingsman 3, andando però oltre.

Via Empire, il regista inglese ha annunciato che darà vita ad uno spin-off dal titolo Kingsman: The Great Game, ambientato ad inizio '900, e ad un altro spin-off interamente centrato sugli Statesman, presentati in Kingsman 2, con Channing Tatum, Halle Berry e Jeff Bridges probabilmente di nuovo della partita.

Non contento, Vaughn ha ribadito l'intenzione di rilanciare l'universo Kick-Ass, con un nuovo protagonista (si pensa a Patience Lee, madre single afro-americana che fa suo il mantello), e un possibile spin-off dedicato a Hit-Girl, nei primi due film reso iconico da Chloe Moretz.