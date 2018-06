Speed: venduto all'asta per oltre 100mila dollari uno degli autobus del film

Di Pietro Ferraro lunedì 11 giugno 2018

Uno degli autobus utilizzati per il film "Speed" battuto all'asta per oltre 100mila dollari.

All'inizio della scorsa settimana si è tenuta un'enorme asta di oltre 2.000 cimeli cinematografici, tra cui oggetti di scena di Star Wars, Terminator 2 e altri film che ha fruttato oltre 6 milioni di dollari.

Alcuni dei film al centro dell'asta sono senza dubbio una grande attrazione nell'ambito dei memorabilia cinematografici, ma nessuno pensava che ci fosse qualcuno pronto a sborsare un cifra considerevole per uno dei 12 autobus TDH-5303 di General Motors del 1966 utilizzati nel film Speed del 1994. Il film, un blockbuster d'azione da 350 milioni d'incasso, era interpretato da Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hopper e presentava una trama di stampo "thriller" in cui un bus attraversava Los Angeles non potendo scendere sotto le 50 miglia orarie a causa di una bomba collocata a bordo.

Al contrario delle previsioni, uno degli autobus GM del 1966 è stato battuto all'asta per ben 102mila dollari sorprendendo molti. Quando "Speed" era nei cinema, gli autobus usati nel film avevano 32 anni e quindi abbastanza economici, rumorosi, resistenti e facili da modificare da essere l'ideale per una produzione cinematografica.

Della dozzina di autobus utilizzati durante le riprese di "Speed", due sono stati fatti saltare in aria e uno si è schiantato su un aereo, mentre ce ne sono stati due utilizzati per le riprese in interni, un altro paio per gli esterni e infine un altro paio utilizzati per le sequenze d'azione. Un altro bus è stato invece utilizzato per la famigerata scena del salto in autostrada.

Per quanto riguarda il bus venduto all'asta, i precedenti proprietari hanno acquistato l'autobus dalla 20th Century Fox subito dopo le riprese del 1994 e l'hanno conservato da allora.

