Serenity: nuovo trailer del thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 novembre 2018

Serenity: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Steven Knight nei cinema americani dal 25 gennaio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili un nuovo trailer di Serenity, il thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway diretto dal regista nominato all'Oscar Steven Knight.

Matthew McConaughey nel film veste i panni di un capitano di una barca da pesca la cui vita tranquilla viene distrutta quando la sua ex moglie (Anne Hathaway) lo rintraccia con una disperata richiesta di aiuto. Accanto a McConaughey e Hathaway recitano Jason Clarke, Djimon Hounsou, Jeremy Strong e Diane Lane.

Lo sceneggiatore Steven Knight ha iniziato la sua carriera come regista nel 1997 dirigendo episodi per la serie televisiva I Detective. Knight ha poi esordito sul grande schermo nel 2013 con il notevole dramma action Redemption interpretato da Jason Statham, seguito dall'acclamato dramma Locke con protagonista Tom Hardy.

Steven Knight è anche produttore di "Serenity" al fianco di Greg Shapiro e Guy Heeley.

La trama ufficiale:





Baker Dill (il vincitore del premio Oscar Matthew McConaughey) è un capitano di una barca da pesca che organizza tour in una tranquilla enclave tropicale chiamata Plymouth Island. La sua vita tranquilla va in frantumi quando la sua ex moglie Karen (la vincitrice del premio Oscar Anne Hathaway) lo rintraccia con una disperata richiesta di aiuto. Ella implora Dill di salvare lei e il loro giovane figlio dal suo nuovo marito violento (Jason Clarke), portandolo in mare in un'escursione di pesca per poi ucciderlo e gettarlo agli squali. L'apparizione di Karen spinge Dill in una vita che ha cercato di dimenticare, e mentre lotta tra il bene e il male, il suo mondo è immerso in una nuova realtà in cui non tutto potrebbe essere ciò che sembra.

"Serenity" debutta nei cinema americani il 25 gennaio 2019.

Fonte: Collider





Serenity: primo trailer del thriller con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Dopo Interstellar gli attori Matthew McConaughey e Anne Hathaway tornano a recitare insieme in Serenity, un thriller diretto da Steven Knight descritto come "sexy e stilizzato".

McConaughey interpreta Baker Dill, un capitano di una barca da pesca che organizza tour in una tranquilla enclave tropicale chiamata Plymouth Island. La sua vita tranquilla va in frantumi quando la sua ex moglie Karen (Anne Hathaway) lo rintraccia con una disperata richiesta di aiuto. La donna implora Dill di salvare lei e il loro figlio dal suo nuovo, violento marito (Jason Clarke) portandolo in mare in un'escursione di pesca per gettarlo in pasto agli squali. Il ritorno di Karen spinge Dill in una vita che aveva cercato di dimenticare, e mentre lotta tra il bene e il male, il suo mondo è immerso in una nuova realtà in cui non tutto potrebbe essere ciò che sembra.

Steven Knight è alla sua terza regia dopo l'esordio con il notevole action-thriller Redemption - Identità nascoste con protagonista Jason Statham e il sorprendente thriller Locke che seguiva Tom Hardy alla guida di un'auto mentre parla al cellulare per l'intera durata del film. Knight ha scritto con Fede Álvarez e Jay Basu anche un altro thriller in arrivo, l'adattamento Quello che non uccide (The Girl In The Spider's Web).

Knight ha più volte detto di sentirsi più uno sceneggiatore che un regista, concetto ribadito in un'intervista a Variety in cui lo scrittore ha spiegato che: "Alcune idee arrivano e tu decidi che vuoi avere il controllo completo su di esse, quindi dirigendo non devi scendere così tanto a compromessi. Non amo l'intero processo di regia, in quanto è così difficile, brutale e fisicamente estenuante, e hai a che fare con tutte le scadenze e le pressioni finanziarie. Ma è stranamente coinvolgente".

Il cast del film include anche Djimon Hounsou, Jeremy Strong e Diane Lane. Serenity debutta nelle sale americane il 25 gennaio 2019.

Fonte: Collider