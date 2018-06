Un Affare di Famiglia - Shoplifters: trailer del film di Hirokazu Kore-eda Palma d'Oro a Cannes 2018

Di Pietro Ferraro lunedì 11 giugno 2018

Shoplifters: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Hirokazu Kore-eda Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018.

Sarà Bim Distribuzione a portare nelle sale italiane Un Affare di Famiglia (Shoplifters), il nuovo film dell'acclamato regista giapponese Hirokazu Kore-eda premiato con la Palma d'Oro al Festival di Cannes di quest'anno. Kore-eda conquista la Palma d'Oro per il miglior film dopo aver presentato nell'ordine Father and Son (2013), Little Sister (2015) e Ritratto di famiglia con tempesta (2016).

Cannes 2018, Shoplifters: recensione del film di Hirokazu Kore-eda Primo dei due giapponesi in Concorso, Hirokazu Kore-eda torna a Cannes con Shoplifters. Leggete la nostra recensione

"Un Affare di Famiglia" racconta la storia di una famiglia che fatica a cavarsela. A malapena riescono a far quadrare i conti commettendo piccoli reati, come il taccheggio. Quando incontrano una ragazzina che considerano senzatetto, la famiglia decide di ospitarla e tutto sembra andare bene, almeno fino a quando scoprono che in realtà qualcuno sta cercando la ragazzina.

Il film è interpretato da Kirin Kiki, Lily Franky, Sōsuke Ikematsu, Sakura Andō e Moemi Katayama.





Di ritorno da una giornata trascorsa a commettere piccoli furtarelli, Osamu e suo figlio incontrano una ragazzina sola e al freddo. All'inizio riluttante ad occuparsi della ragazzina, la moglie di Osamu accetta di prendersi cura di lei dopo aver appreso delle difficoltà che deve affrontare. Sebbene la famiglia sia povera, a malapena guadagna abbastanza denaro per sopravvivere commentendo piccoli reati, sembra che vivano felici insieme finché un incidente imprevisto rivela segreti nascosti, scuotendo i legami che li uniscono.