Bent: trailer italiano e poster del crime-thriller con Karl Urban e Sofia Vergara

Di Pietro Ferraro lunedì 11 giugno 2018

Bent: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul crime-thriller di Bobby Moresco nei cinema italiani dal 25 luglio 2018.

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Bent - Polizia Criminale, il crime-thriller con protagonista Karl Urban in uscita nei cinema italiani il 25 luglio.

In "Bent" Karl Urban interpreta Danny Gallagher, un ex poliziotto con una reputazione appannata in missione per raddrizzare alcuni vecchi torti. La ricerca di giustizia di Gallagher lo porta all'omicidio della moglie di un funzionario governativo uccisa con un autobomba e ad un seducente agente federale (Sofia Vergara). Incerto su chi fidarsi, Gallagher si ritrova in fuga e sotto il fuoco di forze misteriose.

Il cast è completato da Grace Byers, Andy Garcia, Vincent Spano, Tonya Cornelisse e John Finn.

"Bent" è scritto e diretto da Bobby Moresco e basato sul romanzo del 2009 "Deadly Codes" di JP O'Donnell.

Robert "Bobby" Moresco è un produttore, sceneggiatore, regista e attore americano. I suoi crediti includono i film 10th & Wolf e Crash - Contatto Fisico. La sceneggiatura di Moresco per "Crash" ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, premio che ha condiviso con il co-sceneggiatore Paul Haggis. Moresco è stato anche coproduttore di "Crash", ha recitato in tre film (Rebus per un assassinio, Turk 182!, Uomini d'onore) e ha fatto anche apparizioni in serie tv come Un giustiziere a New York, Miami Vice e Law & Order. Moresco ha inoltre scritto sceneggiature per la serie televisive EZ Streets, Millennium e The Black Donnellys.





Bent è la storia della redenzione di Danny Gallagher (Karl Urban), uno screditato detective della narcotici che, dopo il suo rilascio dalla prigione, elabora dei piani per vendicarsi del suo accusatore, che lo ha incastrato e ha ucciso il suo partner. Nel cercare la verità su ciò che è accaduto quella notte in cui il suo compagno è stato ucciso, Gallagher indaga sulla misteriosa uccisione di Jennifer Pierce, la sorella di un allibratore locale. Scoprirà ben presto che l’omicidio è collegato ad un elaborato complotto dalle implicazioni internazionali.