Blue Kids: trailer, foto e poster del film di Andrea Tagliaferri

Di Pietro Ferraro lunedì 11 giugno 2018

Blue Kids: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Andrea Tagliaferri nei cinema italiani dal 14 giugno 2018.

Dopo la tappa al Festival di Torino, il prossimo 14 giugno arriva nelle sale italiane Blue Kids, il dramma di Andrea Tagliaferri che esordisce dietro la macchina da presa dopo aver collaborato come assistente e aiuto regista di Matteo Garrone sui film Gomorra, Reality e Il Racconto dei Racconti.





Un fratello e una sorella che vivono il confine tra la consapevolezza dei propri gesti e la totale incoscienza di sé, fino a compiere un peccato senza possibilità di ritorno.

Il film è interpretato da Fabrizio Falco (La Lotta), Matilde Gioli (2Night), Agnese Claisse, Giustiniano Alpi, Lorenzo Gioielli, Silvana Bosi, Beatrice Cevolani e Irene Splendorini.

NOTE DI REGIA

"Blue Kids" è una storia d’amore e vendetta portata all’estremo, che trova fondamento nelle mancanze. La nostalgia della vita prima ancora di averla vissuta, la paura dei sentimenti, l’incapacità di comprenderli, conducono due fratelli in una bolla in cui tutto è possibile perché nulla sembra avere conseguenze. Come nei giochi che facevano da bambini. Questo loro stato d’animo è l’eco dei luoghi e delle atmosfere di una terra in cui gli inverni sono accompagnati da fitte nebbie e dove la modernità si affaccia prorompente, violenta e straniante come i loro gesti. Gesti fuori misura, la cui portata, e il cui senso, si perdono in questa solitudine. L’unico appiglio sembra essere il ricordo, lontano e confuso, di quando erano piccoli, cullati dai racconti della nonna e dai cartoni animati, in quella ingenuità in cui sarebbero voluti restare per sempre. La vendetta sta nel punire chi gliel’ha tolta, la purezza, quello sguardo spensierato che non avranno mai più, senza comprendere che la colpa non è di nessuno, se non della vita stessa. E allora tanto vale continuare a giocare.

"Blue Kids" è prodotto da Archimede e Rai Cinema, con il contributo del MiBACT e il sostegno di Regione Lazio.