Eunice Gayson, è morta la prima storica Bond Girl

Si è spenta all'età di 90 anni Eunice Gayson, prima storica Bond Girl di James Bond, avendo preso parte ad Agente 007 - Licenza di uccidere al fianco di Sean Penn. Era il 1962 e la Gayson diede il via ad una lunga lista di 'bellezze' che in oltre mezzo secolo hanno affiancato l'agente segreto più famoso al mondo. Sylvia Trench, questo il suo personaggio, venne sorprendentemente confermata anche nel 2° capitolo della serie, 007, dalla Russia con amore, girato l'anno dopo. Prima Bond Girl nonché prima, e unica, a ritrovare lo stesso ruolo in due film della saga.



Prima di incrociare 007 girò alcuni titoli tutt'altro che indimenticabili, come ad esempio L'ultimo uomo da impiccare, Zarak Khan e La vendetta di Frankenstein, al fianco di Peter Cushing.

Conclusa l'esperienza bondiana, niente più cinema, poca televisione e un po' di teatro. L'account ufficiale della saga l'ha voluta ricordare attraverso le parole di Michael G. Wilson e Barbara Broccoli: 'Siamo così tristi nell'apprendere che Eunice Gayson, la nostra prima 'Bond Girl' che interpretò Sylvia Trench in Dr. No e in Dalla Russia con amore, è scomparsa. I nostri sinceri pensieri vanno alla sua famiglia'.

Comment from Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are so sad to learn that Eunice Gayson, our very first 'Bond girl' who played Sylvia Trench in DR. NO and FROM RUSSIA WITH LOVE has passed away. Our sincere thoughts are with her family.” pic.twitter.com/W0UOcDEuZq