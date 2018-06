Aracnofobia, James Wan produce il remake

Di Federico Boni martedì 12 giugno 2018

28 anni dopo l'uscita in sala dell'originale, i ragni assassini di Aracnofobia andranno incontro ad un remake.

Classico del 1990 diretto da Frank Marshall, Aracnofobia tornerà al cinema grazie a James Wan, che a detta di Deadline ne produrrà il remake. Protagonista della pellicola originale Jeff Daniels, letteralmente circondato dai ragni in un film che divenne da subito un classico del genere.

Vero protagonista della pellicola, infatti, un ragno velenoso che attraverso una bara arrivava in una cittadina americana dove, unitosi con altri ragni, seminava la morte tra gli abitanti del luogo.

Incassati all'epoca una cinquantina di milioni di dollari, il film divenne un cult grazie all'home-video. James Wan è attualmente in post-produzione con Aquaman, film DC, oltre ad aver prodotto The Nun, 2° spin-off di The Conjuring. In agenda ci sono anche l'horror The Children, il reboot di The Tommyknockers di Stephen King, The Crooked Man e The Conjuring 3.

Fonte: Comingsoon.net