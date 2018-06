Gawker v. Hulk Hogan, arriva il film diretto da Francis Lawrence

Di Federico Boni martedì 12 giugno 2018

Due film sul processo Gawker v. Hulk Hogan sono in lavorazione ad Hollywood.

Francis Lawrence, regista degli ultimi capitoli di Hunger Games, porterà al cinema la diatriba giudiziaria tra il sito Gawker e Hulk Hogan. Tratto dal libro Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue scritto da Ryan Holiday, il film sarà sceneggiato dal premio Oscar Charles Randolph, sceneggiatore de La grande Scommessa.

Il processo vide Hulk Hogan (vero nome Terry Gene Bollea) fare causa a Gawker per aver pubblicato un sex tape in cui faceva sesso con Heather Clem, all'epoca sposata con il conduttore radio Bubba the Love Sponge, suo grande amico. Hogan è uscito trionfatore dal processo, durato due settimane, con un risarcimento monster di 115 milioni di dollari. L'accordo tra le parti ha alla fine visto l'ex wrestler intascarsi 31 milioni di dollari, con Gawker costretto alla chiusura.

Prodotto dalla Blackrock Productions, questo film avrà concorrenza, perché un altro progetto simile è in cantiere in quel di Hollywood. Si tratta di Gawker v. Thiel, con Jason Winer (Modern Family) alla regia. Chi prima arriva, prima alloggia.



"Quando ho letto lo straordinario libro di Ryan, ero totalmente preso da questa storia, una storia così squisitamente contemporanea, e ho subito avuto una visione per questo film", ha detto Francis Lawrence. "È una storia importante e significativa, e ne sono entusiasta. Sono entusiasta di essere a bordo e di poter lavorare con questa squadra".

Lawrence sta attualmente lavorando a un reboot di Battlestar Galactica per la Universal.

