Stasera in tv: "Vita, Cuore, Battito" su Rai 2

Di Pietro Ferraro martedì 16 aprile 2019

Rai 2 stasera propone "Vita, cuore, battito", film commedia del 2016 diretto da Sergio Colabona e interpretato da Enzo Luppariello e Monica Lima (gli Arteteca).

Cast e personaggi

Enzo Luppariello: Enzo

Monica Lima: Monica

Francesco Cicchella: Roberto

Pasquale Palma: Gegé

Maria Bolignano: Maria

Gennaro Scarpato: Gennaro

Mimmo Esposito: Gino

Sal da Vinci: Don Sal

Paco De Rosa: guardia spalle Don Sal

Salvatore Misticone: Papà di Monica





La trama

Enzo e Monica sono due fidanzati trentenni della periferia di Napoli che conducono una vita fatta di routine e sistematica regolarità. Enzo lavora in un negozio di abbigliamento giovanile, è un ragazzo buono ma distratto, riesce a mantenere il suo posto di lavoro più per pietà del suo datore di lavoro che per le sue attitudini professionali. Monica invece lavora come parrucchiera ed estetista. Le loro giornate e quelle dei loro amici trascorrono tra piccole e semplici soddisfazioni. Ma un giorno la vita di Enzo e Monica viene stravolta. Enzo insieme al suo datore di lavoro vince clandestinamente un terno a lotto. La vincita di Enzo non viene liquidata tutta in denaro ma in parte viene saldata con un viaggio culturale, in Spagna, che prevede la visita di musei, monumenti, concerti lirici e incontri di meditazioni. Enzo accetta più per imposizione che per scelta, infatti con Don Sal, gestore del gioco clandestino di zona, non c’è molto da discutere. Enzo e Monica partono per il loro viaggio ma le difficoltà non si fanno attendere. Sono continuamente due pesci fuor d’acqua, la loro semplicità va continuamente in contrasto con il contesto in cui si trovano. Ma anche se i due fidanzati cercano di defilarsi, la loro inseparabile guida, Gino, sistematicamente li rimette in riga, costringendoli a rispettare il programma. Durante il viaggio i due protagonisti incontrano Roberto, che porterà non pochi problemi alla solida coppia partenopea. Al ritorno a Napoli Enzo e Monica si rendono conto che la loro vita non sarà mai più la stessa. In realtà il viaggio che hanno vinto non è stato casuale e li porterà a trasformare completamente il loro quotidiano sia dal punto di vista professionale sia nella vita di coppia.





Chi sono gli Arteteca

Entrano nel cast di Made in Sud nel 2008, coppia professionale e di vita, Monica Lima e Vincenzo Iuppariello, nascono ufficialmente nel 2007 come duo comico napoletano, dopo due anni di esperienze in vari teatri di cabaret napoletani. Vincitori e finalisti dei premi italiani più ambiti nel mondo della comicità, sono protagonisti di divertenti gag dove si racconta un esilarante rapporto donna/uomo.

Lavoriamo insieme dal 2001 come duo di cabaret approdammo al laboratorio “Sipariando” al Teatro Tam di Napoli diretto da Nando Mormone che ci ha portati nella squadra di Made in Sud, dal 2012 siano nel cast fisso dello show su Rai Due. Tra i tanti personaggi che abbiamo proposto in questi anni, due cuori solitari che cercano l’amore in chat, due sposini nel giorno delle nozze, due facebook addiction in terapia di gruppo per disintossicarsi, e più recentemente due coloriti, ma teneri ragazzi di provincia. Ed ora vi aspettiamo al cinema. Arteteca





Note di regia

Quando nell'Aprile del 2015 mi proposero il copione di "Vita, cuore, battito", ero dubbioso. Avevo lavorato con Enzo e Monica degli Arteteca nella trasmissione "Made In Sud", quindi li conoscevo come 'comici' e pensavo si trattasse della solita storiella, utile solo a far da collante a una serie infinita di gag. Insomma, non mi sentivo adatto. Cominciai quindi a leggere il copione con una certa sufficienza. Ma mi bastò arrivare a metà per capire che avevo preso un abbaglio e che se avessi rifiutato avrei commesso il mio più grosso sbaglio della mia vita lavorativa. Chiamai allora il produttore Nando Mormone e lo sceneggiatore Ciro Ceruti e gli dissi che non avevano alternative: il regista del film sarei stato io. Perché "Vita, cuore, battito" è molto di più di un film comico, nato solo per sfruttare la popolarità televisiva, ha una bellissima storia, un grande finale e cosa che non guasta, si ride! Lo abbiamo girato in 4 settimane, avendo come location città come Napoli, Firenze, Barcellona, Ibiza, Formentera e siccome siamo pazzi abbiamo inserito all'ultimo minuto anche alcune scene in crociera. Un miracolo produttivo, riuscito anche grazie alla bravura di Enzo e Monica. Due comici eccezionali (e questo lo sapevo). Ma la sorpresa è stata scoprire che sono anche due attori fantastici. [Sergio Colabona]





La colonna sonora



Le musiche di Vita, Cuore, Battito sono del musicista Valerio Jovine , membro dei 99 Posse.

La colonna sonora del film include il brano "Un motivo non c'è" di Jovine ft B. Valanzano.



