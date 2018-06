Stasera in tv: "Delitto nel vigneto" su Rete 4

Di Pietro Ferraro martedì 12 giugno 2018

Rete 4 stasera propone Delitto nel vigneto (Meurtres à Strasbourg), film per la tv poliziesco del 2016 scritto da Claire Alexandrakis e Aude Blanchard e diretto da Laurence Katrian.





Cast e personaggi

Hélène de Fougerolles: Katel Leguennec

Olivier Sitruk: Maxime Keller

Marie-Christine Barrault: Lidy Mathis

Jean-Claude Dauphin: Franck Keller

Bellamine Abdelmalek: Tenente Aubry

Michel Scotto di Carlo: Michel Ackerman

Sophie Gourdin: Marianne Mathis

Jean-Baptiste Maunier: Julian Mathis

Eugénie Derouand: Clara Lemestre

Sophie Mounicot: France Benoit

Jean-François Legonin: Ronald Mathis

Gabriel Micheletti: Jacques Brunner

Dominique Kling: Marceau Stark

Aude Koegler: Karine Sylva

Laurent Manzoni: Procuratore

Alexandre Cantini : Willy Gauthier

Régis Boughazra: Monsieur Ivanov





La trama

Julian Mathis, giovane erede della tenuta vinicola Clos-Mathis, e Clara Lemestre, una brillante enologa recentemente assunta, stanno preparando una degustazione di vino dell'Alsazia per ricchi investitori stranieri, ma si tratta di un vino rosé e non bianco come quello che esce dalla botte. All'interno della botte i due trovano il corpo di Ronald Mathis, il padre di Julian. Katel Leguennec, comandante della polizia criminale di Strasburgo arriva sul posto dove trova Maxime Keller, capo del servizio di medicina legale. I due hanno vissutto una bellissima storia d'amore in gioventù, ma dopo la partenza di Maxime, Katel, rimasta a Strasburgo, si è innamorata di Franck, il padre di Maxime, e lo ha sposato...





Curiosità