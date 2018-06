Howard il papero: Lea Thompson incontrerà Marvel per parlare di un reboot

Lea Thompson incontrerà Marvel per discutere di un potenziale reboot di "Howard il papero".

Lea Thompson incontrerà Marvel Studios per proporre un reboot di Howard il papero. Decenni prima del lancio dell'Universo Cinematografico Marvel nel 2008, un personaggio dei fumettti Marvel molto popolare, Howard il papero, approdava nei cinema in un live-action di Universal e Lucasfilm arrivato in Italia con il titolo Howard e il destino del mondo.

Howard e il destino del mondo compie 30 anni Blogo rispolvera il film anni '80 "Howard il papero" che celebra i 30 anni dall'uscita americana.

Nonostante il film si rivelò un flop di critica e incassi, "Howard e il destino del mondo" è diventato per molti fan, sottoscritto incluso, un amato classico degli anni '80. Grazie al regista James Gunn, l'UCM ha dato al personaggio due brevi apparizioni in Guardiani della Galassia, ma si trattava di una versione fedele al fumetto e non l'Howard del film. Pur essendo un personaggio secondario, è stato confermato che Howard è sopravvissuto a "Infinity War" e ora si torna a parlare di un reboot grazie al coinvolgimento di una protagonista del live-action anni '80.

durante un'intervista con Inquisitr a Lea Thompson, che ha interpretato la rocker Beverly Switzler nel film del 1986, è stato chiesto di un potenziale ritorno di Howard nell'UCM e se farà o meno un'apparizione. Un altro cameo di Howard non è ciò che la star del Ritorno al Futuro ha in mente. L'attrice ha infatti rivelato che presto incontrerà Marvel per discutere di un reboot.

Thompson: Oh mio Dio, lo spero davvero tanto. Non lo so. Per dirti la verità, vado alla Marvel per proporre "Howard il papero" in un nuovo film.

Inquisitr: Davvero?

Thompson: Uh-huh.

Inquisitr: Wow.

Thompson: tra circa tre settimane. Voglio dirigere il remake di "Howard il papero" (ride). Perché non sognare in grande, giusto?

Inquisitr: assolutamente!

Thompson: ci sto lavorando.

Staremo a vedere se questo reboot di cui si parla da anni si farà, e soprattutto quale forma potrebbe prendere. Sulla regia di Lea Thompson ricordiamo che l'attrice ha diretto diversi episodi delle serie tv Switched at Birth - Al Posto Tuo e I Goldberg e che sta esordendo anche sul grande schermo con la regia della commedia drammatica The Year of Spectacular Men in uscita negli States il prossimo 15 giugno.

Il presidente di Marvel Studios, Kevin Feige, ha più volte mostrato l'intenzione di avere più donne alla regia di film dell'UCM con l'arrivo della "Fase 4", e chissà che la Thompson non diventi una di loro.

